Gustavo Méndez había revelado que Evangelina Anderson, recientemente separada de Martín Demichelis, tendría un romance con Franco Berín (26 años) que actualemte es Director de Seguridad en Eventos Deportivos de la Nación y trabaja en la función pública desde los 18 años.

Según había informado el periodista en sus redes sociales, Franco habría reservado un palco en el estadio del Club Atlético de Huracán para el sábado 18 de octubre para ir a ver a Guns N’ Roses “con su novia Evangelina Anderson”, y la hermana de esta, Celeste, quien estaría presente junto a su pareja también.

Evangelina Anderson hizo frente a los rumores de romance con Franco Berlín (Foto: Instagram/@mecomprendezmendez).

La actriz se hizo eco de esta versión y aclaró su verdad sobre la data que le llegó Méndez de su estado sentimental. “Sé que estas saliendo o conociéndote con Fran Berlín”, le dijo el comunicador por chat a la participante de Masterchef Celebrity 2025, quien le contestó: “Tiene 25 años y es el chico que sale con mi hermana”.

EVANGELINA ANDERSON DEJÓ SIN PALABRAS A WANDA NARA CON SUS INSÓLITAS CONDICIONES PARA MASTERCHEF

Evangelina Anderson, una de las figuras de Masterchef Celebrity 2025, protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral cuando reveló una insólita condición que podría complicarle los desafíos del programa.

Todo ocurrió durante su ingreso al reality cuando Wanda Nara la recibió con una sonrisa: “Me toca presentar a una mujer hermosísima. ¡Bienvenida, Evangelina Anderson!”, expresó. Sin embargo, lo que parecía una charla distendida terminó con una revelación que dejó boquiabierta a la empresaria.

Foto: Captura (Telefe)

“Yo sé que sos vegetariana, ¿cómo vas a hacer con el menú?”, le preguntó Wanda, curiosa por las restricciones alimentarias de la modelo. A lo que Evangelina no dudó ni un segundo y contestó con total naturalidad: “No comí nunca en mi vida carne. Desde que nací. Ni carne roja, ni carne blanca”.

Foto: Captura (Telefe)

La conductora, sorprendida, insistió: “Pero. en algún momento vas a tener que probar carne”, atinó a decir. Pero la participante se mantuvo firme con su postura: “No, no. ¡Ni loca!”.

