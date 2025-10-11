Después de semanas de rumores y especulaciones, Tamara Báez decidió ponerle fin al misterio y confirmar su reconciliación con Thiago Martínez de la manera más directa: con una foto que habla por sí sola.

En sus historias de Instagram, la expareja de Elián “L-Gante” Valenzuela -con quien tiene a su hija, Jamaica- compartió una imagen donde se la ve muy cerca de Thiago, ambos recostados y abrazados en la cama, que acompañó con un emoji de un corazón rojo. A modo de broche, Thiago también reposteó la publicación, dejando en claro que la reconciliación es oficial.

La historia, acompañada por el tema “Solo Tú y Yo” de Yailin La Más Viral y Shadow Blow, terminó de sellar el mensaje romántico que sus seguidores no tardaron en interpretar como una declaración de amor.

¡Que viva el amor!

L-GANTE HABLÓ DE SU INTIMIDAD CON TAMARA BAÉZ

La reconciliación de L-Gante con Tamara Báez de la semana pasada generó polémica, y luego de que la mamá de Jamaica afirmara que necesita un tiempo para pensar qué quiere, el cantante reveló (en agosto de 2025) qué fue lo que más disfrutó del reencuentro.

“Es lo que habíamos hablado. No estamos en pareja...”, admitió mientras se dirigía hacia despachar su equipaje en Ezeiza con la intención de volar a México.

Sin embargo, Elián Ángel Valenzuela destacó antes de que Mirgaciones le impida salir del país: “Hace más de un año que no nos veíamos, entonces el reencuentro fue groso para nosotros”.

“Teníamos muchas cosas que hablar, muchas cosas que poner en orden. Nos vino de 10 y estamos felices los dos”, cerró.