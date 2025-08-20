Cuando parecía que la polémica iba a calmarse después de las confesiones públicas de Nico Vázquez y Gimena Accardi, un nuevo giro encendió la polémica luego de que Marcela Tauro deslizara una explosiva teoría.

“Para mí fue él”, lanzó sin filtros, Tauro, en referencia a Nico Vázquez, señalando que habría sido el propio actor quien dejó trascender la información.

Según explicó la periodista, Vázquez habría quedado pegado en el escándalo como el supuesto infiel y, para correrse del foco, la filtración habría sido su estrategia.

Foto: Instagram (@_marcelatauro)

SABRINA ROJAS OPINÓ PICANTE DE LA INFIDELIDAD DE GIME ACCARDI A NICO VÁZQUEZ Y FULMINÓ A LUCIANO CASTRO

La separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez tras 18 años de relación generó un fuerte revuelo mediático, especialmente luego de que trascendiera que la actriz habría sido infiel con su compañero Andrés Gil, coprotagonista de la obra que dirige el propio Vázquez.

En medio de la ola de comentarios, Sabrina Rojas se expresó con contundencia en sus redes sociales y abrió un debate necesario: el doble estándar con el que se juzga la infidelidad según el género.

A través de una historia de Instagram, Rojas reflexionó: “Estamos viendo un gran ejemplo para reflexionar lo injusto que somos siempre con las mujeres. Ellos son infieles y es casi anecdótico, lo entendemos porque está en su naturaleza, hasta lo tocamos de manera divertida, aún cuando hay hijos de por medio“, lanzó, sonre lo que podría ser una indirecta al padre de sus hijos.

Foto: Instagram de Sabrina Rojas.

Y cerró: “Ahora cuando la mujer es la infiel, todo se pone serio, se juzga como un gran pecado, a tal nivel que se ve obligada a tener que dar explicaciones y reconocer públicamente su ‘pecado’ (algo que jamás hará un hombre) porque nadie lo presiona por su accionar”.