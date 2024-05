A tres meses y medio de que se conociera que se separó de Flor Vigna, Luciano Castro abrió su corazón y contó cómo vivió el proceso después de terminar el noviazgo y fue contundente al analizar su última relación.

“El primer y segundo mes estuve muy muy triste, me fui poniendo en pie y todo sale como tiene que ser. Fue la primera vez que no me separé de una manera drástica”, relató el actor en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

El videoclip que grabaron juntos.

En cuanto a su presente, detalló: “Estoy bien. Supe estar mal, como corresponde a cualquier separación de mucho amor. Yo ya atravesé como tenía que atravesar, con lo que podía. Me apoyé en personas, en familia, en amigos, en la música. Y aprendí que cuando llegás al fondo, pateás y subís para arriba”.

“Nosotros siempre fuimos una pareja muy respetuosa, hablábamos mucho y hasta hace un mes atrás hemos charlado, nos hemos visto, todos gestos de cierre muy lindos, muy maduros, de una relación saludable”, agregó.

Y cerró: “Hoy en día, descubrí las charlas con mis hijos, que saben que podemos hablar de lo que sea, que los extraño cada vez que estoy trabajando lejos. A veces, extraño tanto a mis hijos que me pongo a llorar, me cuentan cosas de lo diario que me da bronca perderme, pero siempre tuve la sensibilidad a flor de piel y ellos me conocen”.

SABRINA ROJAS ROMPIÓ EL SILENCIO Y CONTÓ TODA LA VERDAD SOBRE SU SUPUESTO BESO CON LUCIANO CASTRO

Luego de que Marcela Tauro diera que hablar en Intrusos al contar que Sabrina Rojas y Luciano Castro se habrían besado (despertando fuertes rumores de reconciliación) la conductora de Pasó en América rompió el silencio y despejó todas las dudas sobre su vínculo con el padre de sus hijos Esperanza y Fausto.

“¿De qué hablan? Esto es extraordinario, por el amor de Dios. Hace tres años no lo volví a chapar nunca más a Castro, nunca más. ¡Estoy indignada! Me indigna”, sentenció Sabrina en el programa que conduce junto a Tartu en América.

Foto: Captura (América)

“Primero que ya digo ‘no explico más nada ¿Quieren creer que chapo con él? Créanlo’. Me causa mucha curiosidad de dónde nace una mentira. Vino una paisajista a mi casa, re bajo perfil. Y vino Luciano. Claro que nos saludamos, pero no nos besamos”, agregó.

En cuanto a su trato cotidiano con el actor, siguió: “Hay veces que ni nos saludamos y otras que nos abrazamos y le digo ‘estás fachero hoy’. Eso es todo. ¡No hacemos más nada! Hay veces que digo ‘que digan lo que quieran’, y otras que me indigno porque parece que estamos ocultando algo y que le estamos haciendo algo a su ex (por Flor Vigna) a propósito”.

“No me besé con Castro, hace años que no me beso, ni ganas de besarlo, pero ni ganas”.

Y cerró, sin dejar lugar a las especulaciones sobre la posibilidad de que haya apostado nuevamente al amor con el galán: “No me besé con Castro, hace años que no me beso, ni ganas de besarlo, pero ni ganas”.