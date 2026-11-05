Ñoquis de ricota con mucho queso: la receta sin papa y el truco para que no se desarmen al hervirlos y queden livianos

Ñoquis de ricota sin papa, una receta para ahorrar tiempo en la cocina. Foto: Cucinare TV

Los ñoquis son uno de los platos más tradicionales de la cocina argentina, especialmente cada 29 de mes. Aunque la versión más conocida se prepara con papa, existe una alternativa igual de sabrosa que permite conseguir una textura suave y liviana: los ñoquis de ricota con abundante queso rallado.

Esta receta tiene una ventaja importante: no requiere cocinar papas ni esperar a que se enfríen para preparar la masa. Con ricota, harina, huevo y queso se pueden elaborar ñoquis caseros en pocos pasos, ideales para acompañar con salsa de tomate, manteca o una preparación cremosa.

Desde la cuenta de Instagram de Cucinare, el cocinero Gabo Colacioppo compartió una receta sencilla y algunos consejos para conseguir el punto justo. Uno de los aspectos fundamentales es retirar el exceso de líquido de la ricota antes de mezclar los ingredientes, ya que la humedad puede modificar la consistencia de la masa.

Comensales 4 Ingredientes 500 g ricota bien escurrida.

g ricota bien escurrida. 100 g queso rallado.

g queso rallado. 150 g harina 0000.

g harina 0000. Un huevo.

huevo. Una cucharadita de sal.

cucharadita de sal. Pimienta y nuez moscada a gusto.

Procedimiento

Escurrir la ricota. Colocarla en un colador y dejarla reposar unos minutos. Se puede apoyar un peso encima para ayudar a eliminar el exceso de líquido. Mezclar los ingredientes. Poner la ricota en un bowl e incorporar el huevo, el queso rallado, la sal, la . Poner la ricota en un bowl e incorporar el huevo, el queso rallado, la sal, la pimienta y la nuez moscada. Integrar hasta obtener una preparación homogénea. Agregar la harina. Incorporarla de a poco, mezclando hasta conseguir una masa suave que no se adhiera excesivamente a las manos. Evitar agregar más cantidad de la necesaria. Formar los ñoquis. Dividir la masa en porciones y hacer tiras de aproximadamente dos centímetros de diámetro sobre una mesada ligeramente enharinada. Cortar las piezas. Dividir las tiras en pequeños ñoquis. Si se desea, pasarlos por una ñoquera o por los dientes de un tenedor para darles su forma característica. Cocinar en agua hirviendo. Colocar los ñoquis en una olla con abundante agua y sal. Cuando suban a la superficie, estarán listos. La cocción demora aproximadamente entre uno y dos minutos.

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