El pulled pork es un ícono de la cocina estadounidense: carne de cerdo que se cocina a baja temperatura durante horas hasta quedar tan tierna que se puede deshilachar con cuchara. En esta versión, el cerdo se marina con especias, kétchup, ajo y tomillo, y se cocina sobre una base de cebollas y vino blanco, lo que le da aroma y jugosidad.

La clave está en mezclar la carne desmechada con una salsa barbacoa casera hecha con su propio fondo de cocción, que queda espesa, brillante y con un equilibrio perfecto entre dulce, ácido y ahumado. Acompañado con coleslaw fresco y papas al pimentón, es un plato completo y de esos que siempre sorprenden.

Ingredientes para la hamburguesa de pulled pork

Para el cerdo

2 kg de jamón de cerdo sin hueso.

4 cdas de pimentón ahumado.

3 dientes de ajo picados.

Un atado de tomillo

2 hojas de laurel.

Una cda de mostaza.

250 g de kétchup.

Sal, pimienta negra y pimienta de cayena, c/n.

2 cdas de aceite de oliva.

1 l de vino blanco.

1,5 kg de cebolla.

Pan de hamburguesa o similar.

2 fetas de queso cheddar.

Para la salsa barbacoa

Fondo de cocción de la carne.

2 cdas de salsa de soja.

2 cdas de miel.

2 cdas de azúcar negra.

2 cdas de aceto balsámico.

2 cdas de salsa inglesa (Worcestershire).

2 cdas de orégano seco.

Una cda de comino molido.

Para la coleslaw

2 zanahorias ralladas.

2 manzanas verdes cortadas en juliana.

Una cebolla morada cortada en pluma.

Un repollo blanco cortado finito.

Un limón.

Una cda de miel.

250 g de mayonesa

Sal y pimienta negra, c/n.

2 cdas de aceto balsámico.

Para las papas al pimentón

1/2 kg de papas.

2 cdas de pimentón dulce o picante.

Una cda de orégano.

Una cda de comino.

Una cda de sal.

Una cda de pimienta negra.

2 cdas de perejil fresco picado.

Procedimiento

Mezclar todas las especias: pimentón, sal, pimientas, ajo, tomillo, mostaza y kétchup. Agregar el aceite de oliva. Mezclar bien para formar una pasta. Cubrir la carne de cerdo por completo y colocar encima de la cebolla en una placa profunda de horno. Terminar con el vino y las hojas de laurel, y cubrir con papel aluminio. Cocinar por 3 a 4 horas a fuego bajo o hasta que la carne esté muy suave y se pueda deshilachar con un tenedor. Recuperar el fondo de cocción y colocar en una olla. Agregar azúcar negra, orégano, comino, aceto, miel, salsa de soja, salsa inglesa y reducir hasta lograr una salsa de consistencia, la barbacoa. Mezclar la carne desmechada con la salsa barbacoa.

Para la coleslaw

Poner sal, pimienta y aceto en un bowl. Disolver bien y luego agregar la miel, la mayonesa y el jugo de un limón. Batir y unificar. Mezclar el repollo, la zanahoria , la cebolla, la manzana y agregar el aderezo.

Para las papas al pimentón

Limpiar las papas y hervirlas en una olla con agua y un poco de sal durante 10 minutos. Cuando estén blandas, retirar del fuego y escurrir. Mezclar las especias con la sal y la pimienta. Cortar en gajos las papas y pasar por el preparado. Colocar en placa profunda para horno, agregar aceite de oliva y cocinar hasta que queden doradas y crocantes. Retirar y terminar con perejil fresco.

TIP Cucinare

Para que la carne tome un color dorado y quede crocante, los últimos 15 minutos cocinar sin el aluminio.

