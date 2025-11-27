El pulled pork es un ícono de la cocina estadounidense: carne de cerdo que se cocina a baja temperatura durante horas hasta quedar tan tierna que se puede deshilachar con cuchara. En esta versión, el cerdo se marina con especias, kétchup, ajo y tomillo, y se cocina sobre una base de cebollas y vino blanco, lo que le da aroma y jugosidad.
La clave está en mezclar la carne desmechada con una salsa barbacoa casera hecha con su propio fondo de cocción, que queda espesa, brillante y con un equilibrio perfecto entre dulce, ácido y ahumado. Acompañado con coleslaw fresco y papas al pimentón, es un plato completo y de esos que siempre sorprenden.
Ingredientes para la hamburguesa de pulled pork
Para el cerdo
- 2 kg de jamón de cerdo sin hueso.
- 4 cdas de pimentón ahumado.
- 3 dientes de ajo picados.
- Un atado de tomillo.
- 2 hojas de laurel.
- Una cda de mostaza.
- 250 g de kétchup.
- Sal, pimienta negra y pimienta de cayena, c/n.
- 2 cdas de aceite de oliva.
- 1 l de vino blanco.
- 1,5 kg de cebolla.
- Pan de hamburguesa o similar.
- 2 fetas de queso cheddar.
Para la salsa barbacoa
- Fondo de cocción de la carne.
- 2 cdas de salsa de soja.
- 2 cdas de miel.
- 2 cdas de azúcar negra.
- 2 cdas de aceto balsámico.
- 2 cdas de salsa inglesa (Worcestershire).
- 2 cdas de orégano seco.
- Una cda de comino molido.
Para la coleslaw
- 2 zanahorias ralladas.
- 2 manzanas verdes cortadas en juliana.
- Una cebolla morada cortada en pluma.
- Un repollo blanco cortado finito.
- Un limón.
- Una cda de miel.
- 250 g de mayonesa.
- Sal y pimienta negra, c/n.
- 2 cdas de aceto balsámico.
Para las papas al pimentón
- 1/2 kg de papas.
- 2 cdas de pimentón dulce o picante.
- Una cda de orégano.
- Una cda de comino.
- Una cda de sal.
- Una cda de pimienta negra.
- 2 cdas de perejil fresco picado.
Procedimiento
- Mezclar todas las especias: pimentón, sal, pimientas, ajo, tomillo, mostaza y kétchup.
- Agregar el aceite de oliva.
- Mezclar bien para formar una pasta.
- Cubrir la carne de cerdo por completo y colocar encima de la cebolla en una placa profunda de horno.
- Terminar con el vino y las hojas de laurel, y cubrir con papel aluminio.
- Cocinar por 3 a 4 horas a fuego bajo o hasta que la carne esté muy suave y se pueda deshilachar con un tenedor.
- Recuperar el fondo de cocción y colocar en una olla.
- Agregar azúcar negra, orégano, comino, aceto, miel, salsa de soja, salsa inglesa y reducir hasta lograr una salsa de consistencia, la barbacoa.
- Mezclar la carne desmechada con la salsa barbacoa.
Para la coleslaw
- Poner sal, pimienta y aceto en un bowl.
- Disolver bien y luego agregar la miel, la mayonesa y el jugo de un limón. Batir y unificar.
- Mezclar el repollo, la zanahoria, la cebolla, la manzana y agregar el aderezo.
Para las papas al pimentón
- Limpiar las papas y hervirlas en una olla con agua y un poco de sal durante 10 minutos.
- Cuando estén blandas, retirar del fuego y escurrir.
- Mezclar las especias con la sal y la pimienta.
- Cortar en gajos las papas y pasar por el preparado.
- Colocar en placa profunda para horno, agregar aceite de oliva y cocinar hasta que queden doradas y crocantes.
- Retirar y terminar con perejil fresco.
TIP Cucinare
- Para que la carne tome un color dorado y quede crocante, los últimos 15 minutos cocinar sin el aluminio.
