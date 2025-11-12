El pernil de cerdo es un clásico de las fiestas y de las reuniones con muchas personas, y en esta versión de Salva Mazzocchi gana una vuelta de sabor con una salmuera aromática, cocción lenta y un trío de salsas que hacen la diferencia. No se necesita más que un buen horno, algo de tiempo y ganas de disfrutar un plato que nunca falla.

La combinación entre la textura dorada del cuero, la carne tierna y los condimentos frescos logran un resultado que justifica la espera. Además, las tres salsas —un chimichurri tradicional, una mezcla de morrones asados con ajo y una lactonesa de palta suave y cremosa— aportan variedad y color a un plato que se presta tanto para servir al plato como en sándwiches abundantes.

Ingredientes para el pernil de cerdo

1 pernil de cerdo

Salmuera: agua, sal, dientes de ajo, jugo de naranjas y romero

Maderas (para la base del horno)

Sal gruesa

Para las salsas

Chimichurri:

2 cucharadas de orégano

1 cucharada de ají molido

1 cucharada de pimentón

2 cucharadas de perejil fresco picado

1 cucharada de ajo picado

½ taza de vinagre blanco

¾ taza de aceite de girasol

Morrones y ajos:

1 morrón rojo

2 dientes de ajo

Aceite de oliva

Lactonesa de palta:

1 palta

Jugo de ½ limón

300 cc de aceite de girasol

100 cc de leche

Procedimiento

Mezclar los ingredientes de la salmuera en una botella o recipiente e inyectarla en varios puntos del pernil. Hacer cortes en el cuero formando un cuadriculado, sin llegar a la carne. En una placa para horno, colocar las maderas y una capa de sal gruesa en la base (para absorber la grasa durante la cocción). Disponer una rejilla sobre la placa y apoyar el pernil encima. Tapar con papel aluminio y hornear a 180 °C, calculando 30 minutos por kilo de pernil. Pasado ese tiempo, destapar y cocinar 40 minutos más para dorar.

Para las salsas:

Chimichurri : mezclar todos los ingredientes en un bol. Morrones y ajos: quemar el morrón directamente sobre la hornalla, pelarlo y mixearlo junto con los ajos previamente picados y salteados, sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva. Lactonesa de palta: mixear la leche con la palta y agregar el aceite de a poco hasta que emulsione. Terminar con el jugo de limón.

Presentación:

Filetear el pernil y servirlo en sándwiches con las distintas salsas.

