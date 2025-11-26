Estas papas aplastadas son una gran alternativa cuando se quiere algo sabroso y fácil sin caer en las clásicas fritas o en las españolas. Se cocinan primero con piel, se aplastan directamente en la sartén y se doran hasta quedar crocantes. Luego se cubren con una mezcla simple de cebolla, jamón y arvejas, y se gratinan con quesos hasta que queden irresistibles.
Son ideales como guarnición, como plato único acompañado con una ensalada o incluso para picar. Lo bueno es que llevan pocos pasos, no ensucian mucho y quedan con ese toque casero que siempre funciona.
Ingredientes para las papas
- 4 papas pequeñas hervidas.
- Una cebolla picada.
- 2 fetas de jamón cocido.
- 3 cdas de arvejas.
- Una cda de manteca.
- 100 g de queso muzzarella rallado.
- 2 cdas de queso rallado.
Procedimiento
- Calentar en una sartén la mitad de la manteca. Dorar allí las cebollas, agregar el jamón y las arvejas.
- Calentar todo y reservar.
- Cocinar las papas con piel desde agua fría.
- Una vez cocidas las papas, aplastarlas con la base de una copa sobre una sartén con manteca.
- Dorarlas de un lado, dar vuelta y cubrir con la preparación de cebollas.
- Agregar la muzzarella cubriendo todo y por último espolvorear con el queso rallado.
- Llevar al horno hasta gratinar.
