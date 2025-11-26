Estas papas aplastadas son una gran alternativa cuando se quiere algo sabroso y fácil sin caer en las clásicas fritas o en las españolas. Se cocinan primero con piel, se aplastan directamente en la sartén y se doran hasta quedar crocantes. Luego se cubren con una mezcla simple de cebolla, jamón y arvejas, y se gratinan con quesos hasta que queden irresistibles.

Son ideales como guarnición, como plato único acompañado con una ensalada o incluso para picar. Lo bueno es que llevan pocos pasos, no ensucian mucho y quedan con ese toque casero que siempre funciona.

Ingredientes para las papas

4 papas pequeñas hervidas.

Una cebolla picada.

2 fetas de jamón cocido.

3 cdas de arvejas.

Una cda de manteca.

100 g de queso muzzarella rallado.

2 cdas de queso rallado.

Las papas se pueden aplastar con una copa de vino. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Calentar en una sartén la mitad de la manteca. Dorar allí las cebollas, agregar el jamón y las arvejas. Calentar todo y reservar. Cocinar las papas con piel desde agua fría. Una vez cocidas las papas, aplastarlas con la base de una copa sobre una sartén con manteca. Dorarlas de un lado, dar vuelta y cubrir con la preparación de cebollas. Agregar la muzzarella cubriendo todo y por último espolvorear con el queso rallado. Llevar al horno hasta gratinar.

