Los alfajores santafesinos son un clásico argentino: capas finas, masa crujiente, dulce de leche en el medio y un glaseado blanco que se endurece con el reposo. Hacerlos en casa no es difícil, pero sí requiere prestar atención a la masa y al secado del merengue para que queden bien firmes, como los tradicionales.

Lo bueno de esta receta es que permite ajustar el grosor de las tapitas, el punto del glaseado y la cantidad de relleno. Con un día de espera, el resultado es increíble: una textura crujiente, un merengue que no se pega y un alfajor que aguanta perfecto sin humedecerse.

Ingredientes para los alfajores santafesinos

400 g de harina 0000.

Una cdta de sal.

4 yemas.

80 cc de agua.

Una cdta de alcohol fino o cognac.

80 g de manteca pomada.

Glaseado

200 g de azúcar blanca.

Agua, c/n.

Una clara.

Unas gotas de jugo de limón.

Los alfajores santesinos, un clásico con relleno de dulce de leche y glaseado blanco. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Colocar la harina junto con la sal en un bowl. En el centro, colocar las yemas, agua, alcohol y manteca pomada. Integrar amasando bien. Amasar por unos 10 minutos o hasta que la masa quede lisa. Hacer un bollo o un rollo. Enfilmar. Llevar a heladera por al menos una hora. Estirarla bien finita. Pinchar la masa con un tenedor. Cortar las tapitas. Precalentar el horno a 200º. Cocinar por unos 6 a 8 minutos hasta que estén dorados. Dejar enfriar y rellenar con dulce de leche

Para el glaseado

Colocar el azúcar en una cacerola. Agregar el agua hasta cubrir. Llevar a fuego hasta que el almíbar alcance los 118º. En un bowl, colocar el azúcar impalpable, la clara de huevo y el jugo de limón. Batir con batidora. Agregarle el almíbar a 118º en forma de hilo. Batir hasta obtener la consistencia deseada. Bañar los alfajores y dejar secar al menos 8 horas, si es de un día al otro, ¡mejor!

