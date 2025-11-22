Los alfajores santafesinos son un clásico argentino: capas finas, masa crujiente, dulce de leche en el medio y un glaseado blanco que se endurece con el reposo. Hacerlos en casa no es difícil, pero sí requiere prestar atención a la masa y al secado del merengue para que queden bien firmes, como los tradicionales.
Lo bueno de esta receta es que permite ajustar el grosor de las tapitas, el punto del glaseado y la cantidad de relleno. Con un día de espera, el resultado es increíble: una textura crujiente, un merengue que no se pega y un alfajor que aguanta perfecto sin humedecerse.
Ingredientes para los alfajores santafesinos
- 400 g de harina 0000.
- Una cdta de sal.
- 4 yemas.
- 80 cc de agua.
- Una cdta de alcohol fino o cognac.
- 80 g de manteca pomada.
Glaseado
- 200 g de azúcar blanca.
- Agua, c/n.
- Una clara.
- Unas gotas de jugo de limón.
Procedimiento
- Colocar la harina junto con la sal en un bowl. En el centro, colocar las yemas, agua, alcohol y manteca pomada. Integrar amasando bien.
- Amasar por unos 10 minutos o hasta que la masa quede lisa.
- Hacer un bollo o un rollo. Enfilmar. Llevar a heladera por al menos una hora.
- Estirarla bien finita. Pinchar la masa con un tenedor. Cortar las tapitas.
- Precalentar el horno a 200º. Cocinar por unos 6 a 8 minutos hasta que estén dorados.
- Dejar enfriar y rellenar con dulce de leche.
Para el glaseado
- Colocar el azúcar en una cacerola. Agregar el agua hasta cubrir. Llevar a fuego hasta que el almíbar alcance los 118º.
- En un bowl, colocar el azúcar impalpable, la clara de huevo y el jugo de limón.
- Batir con batidora. Agregarle el almíbar a 118º en forma de hilo. Batir hasta obtener la consistencia deseada.
- Bañar los alfajores y dejar secar al menos 8 horas, si es de un día al otro, ¡mejor!
