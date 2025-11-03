Los zapallitos rellenos son un emblema de la cocina casera, un plato que evoca la calidez de los sabores de la abuela. Son la opción perfecta para quienes buscan un plato rendidor, nutritivo y completo, que combina vegetales y carne picada.

El secreto de un relleno inolvidable está en un proceso doble. Primero, una cocción de los zapallitos en el horno para que se ablanden. Segundo, la mezcla del relleno, donde la carne picada se cocina con el ajo, la cebolla, el morrón y el tomate triturado, dándole una base de sabor profunda.

Ingredientes para zapallitos rellenos

6 zapallitos.

Para el relleno

Un diente de ajo.

Una cebolla.

1/2 morrón rojo.

500 g de carne picada.

Una cda de pimentón.

Una cdta de orégano.

Una taza de tomate triturado.

50 g de queso rallado.

200 g de muzzarella.

Una cdta de harina.

La receta para hacer zapallitos rellenos. Foto: Cucinare.TV.

Procedimiento

Ahuecar los zapallitos con ayuda de una cuchara. Retirar la pulpa. Luego colocar los zapallitos ahuecados en una placa para horno y cocinar durante 5/10 minutos a 200 grados. Para el relleno, picar en brunoise el ajo y la cebolla. En una sartén colocar aceite y comenzar a rehogar el ajo, luego incorporar la cebolla y el morrón. Cocinamos por 5 minutos y condimentamos con sal y pimienta. Una vez rehogadas las verduras agregar la carne picada y luego el tomate junto al pimentón y el orégano. Una vez que termina la cocción, agregar el queso rallado y volcar el relleno en cada uno de los zapallitos. En la parte superior agregar un poco de muzzarella y llevar al horno a 200° durante 10 minutos.

