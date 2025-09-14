Liviana y rendidora, esta tarta de zapallitos se arma en menos de media hora y es ideal para el día a día. En esta receta vas a encontrar el paso a paso para hacer la masa y un relleno con vegetales, huevo y queso.

En solo seis pasos lográs una tarta sabrosa, generosa y ligera, pensada para nuestras mesas cotidianas. Ya sea para una cena sin complicaciones o una vianda que sorprenda al volver de trabajar, rinde varias porciones y combina lo casero con practicidad.

Ingredientes para tarta de zapallito

Para la masa

120 g de harina integral.

380 g de harina 0000.

Un puñado de semillas de girasol.

Un puñado de mix de semillas de sésamo y chía.

200 g de manteca fría.

Agua fría, c/n.

Para el relleno

750 g de zapallitos redondos.

Una cebolla.

Una cda de azúcar.

2 huevos.

Una taza de crema de leche.

50 g queso rallado.

Sal y pimienta, a gusto.

Orégano.

200 g de muzzarella.

Una receta liviana, rendidora y lista en media hora. Foto: CucinareTV

Procedimiento

Hacer un arenado con la manteca fría y las harinas. Incorporar las semillas, los huevos y el agua fría. Integrar y tapar. Descansar en la heladera durante 30 minutos. Aplastar con palote con mucho cuidado utilizando papel manteca. Para el relleno, dorar los zapallitos en una sartén con un poco de aceite de oliva. Dejar enfriar. Dorar la cebolla picada también. Mezclar y batir los ingredientes del relleno en un bowl: huevos, crema de leche, queso rallado, sal, pimienta y orégano. Añadir los zapallitos, la cebolla y la muzzarella. Forrar la tartera, colocar el relleno y llevar a horno a 170° durante 30 minutos.

