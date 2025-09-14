Liviana y rendidora, esta tarta de zapallitos se arma en menos de media hora y es ideal para el día a día. En esta receta vas a encontrar el paso a paso para hacer la masa y un relleno con vegetales, huevo y queso.
En solo seis pasos lográs una tarta sabrosa, generosa y ligera, pensada para nuestras mesas cotidianas. Ya sea para una cena sin complicaciones o una vianda que sorprenda al volver de trabajar, rinde varias porciones y combina lo casero con practicidad.
Ingredientes para tarta de zapallito
Para la masa
- 120 g de harina integral.
- 380 g de harina 0000.
- Un puñado de semillas de girasol.
- Un puñado de mix de semillas de sésamo y chía.
- 200 g de manteca fría.
- Agua fría, c/n.
Para el relleno
- 750 g de zapallitos redondos.
- Una cebolla.
- Una cda de azúcar.
- 2 huevos.
- Una taza de crema de leche.
- 50 g queso rallado.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Orégano.
- 200 g de muzzarella.
Procedimiento
- Hacer un arenado con la manteca fría y las harinas.
- Incorporar las semillas, los huevos y el agua fría.
- Integrar y tapar.
- Descansar en la heladera durante 30 minutos.
- Aplastar con palote con mucho cuidado utilizando papel manteca.
- Para el relleno, dorar los zapallitos en una sartén con un poco de aceite de oliva. Dejar enfriar.
- Dorar la cebolla picada también.
- Mezclar y batir los ingredientes del relleno en un bowl: huevos, crema de leche, queso rallado, sal, pimienta y orégano.
- Añadir los zapallitos, la cebolla y la muzzarella.
- Forrar la tartera, colocar el relleno y llevar a horno a 170° durante 30 minutos.
