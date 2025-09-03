La tarta de vegetales y queso es la combinación perfecta entre practicidad y sabor. En esta versión, las verduras se convierten en protagonistas: zucchini, cebolla, morrón y otras opciones de estación aportan frescura, mientras que el queso suma cremosidad y un dorado irresistible.
Una receta que demuestra que lo saludable también puede ser tentador y contundente en la mesa. Lo mejor es que no requiere complicaciones: con pocos ingredientes y apenas cinco pasos simples, podés tener lista una comida completa y rendidora.
Ingredientes para tarta de vegetales
Para la masa
- 350 g de harina leudante.
- Un sobre de queso rallado.
- 100 g de manteca.
- 150 cc de agua fría.
Para el relleno
- Una cebolla.
- Un pimiento.
- Un puerro.
- Una zanahoria.
- 3 zucchinis.
- 250 g de queso fresco para la cubierta.
- 100 g de crema de leche.
- 2 huevos.
- 4 cdas de queso rallado.
Procedimiento
- Integrar los elementos de la masa en una procesadora y dejar reposar en heladera ½ hora.
- Cortar los vegetales y rehogar en aceite. Agregar los zucchinis, condimentar a gusto.
- Mezclar la crema con los huevos y el queso rallado.
- Forrar una tartera con la masa. Rellenar con los vegetales y verter la preparación de queso y huevo.
- Cubrir con queso fresco y cocinar por 45 minutos en horno a 160°.
