La tarta de vegetales y queso es la combinación perfecta entre practicidad y sabor. En esta versión, las verduras se convierten en protagonistas: zucchini, cebolla, morrón y otras opciones de estación aportan frescura, mientras que el queso suma cremosidad y un dorado irresistible.

Una receta que demuestra que lo saludable también puede ser tentador y contundente en la mesa. Lo mejor es que no requiere complicaciones: con pocos ingredientes y apenas cinco pasos simples, podés tener lista una comida completa y rendidora.

Ingredientes para tarta de vegetales

Para la masa

350 g de harina leudante.

Un sobre de queso rallado.

100 g de manteca.

150 cc de agua fría.

Para el relleno

Una cebolla.

Un pimiento.

Un puerro.

Una zanahoria.

3 zucchinis.

250 g de queso fresco para la cubierta.

100 g de crema de leche.

2 huevos.

4 cdas de queso rallado.

Procedimiento

Integrar los elementos de la masa en una procesadora y dejar reposar en heladera ½ hora. Cortar los vegetales y rehogar en aceite. Agregar los zucchinis , condimentar a gusto. Mezclar la crema con los huevos y el queso rallado. Forrar una tartera con la masa. Rellenar con los vegetales y verter la preparación de queso y huevo. Cubrir con queso fresco y cocinar por 45 minutos en horno a 160°.

