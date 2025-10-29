La ensalada césar es mucho más que una simple combinación de lechuga, pollo y queso. Su magia reside en el contraste de texturas (la crocancia de los croutons y la suavidad del pollo) y en la profundidad de su sabor.
Su éxito radica en elemento crucial que le da nombre: el aderezo. La fórmula original, que transforma el sabor, incluye ingredientes como anchoas, salsa inglesa y un golpe de ácido de limón y aceto balsámico, que juntos crean un blend potente y adictivo.
Ingredientes para ensalada césar
- 2 plantas de lechuga romana.
- Una pechuga de pollo.
- 300 g de croutons.
- 200 g de queso parmesano.
- Aderezo
- Un diente de ajo.
- 2 anchoas.
- Salsa inglesa.
- 30 cc de aceto balsámico.
- 50 g de queso parmesano.
- Sal fina.
- Mostaza de Dijon.
Procedimiento
- Cortar la lechuga e incorporarle los croutons y el parmesano cortado en láminas.
- Procesar el ajo con las anchoas y el jugo de limón.
- Incorporarle la mayonesa y el resto de los ingredientes.
- Mezclar la lechuga con el aderezo, el pollo y los croutons.
- Espolvorear queso rallado por encima.
