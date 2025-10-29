La ensalada césar es mucho más que una simple combinación de lechuga, pollo y queso. Su magia reside en el contraste de texturas (la crocancia de los croutons y la suavidad del pollo) y en la profundidad de su sabor.

Su éxito radica en elemento crucial que le da nombre: el aderezo. La fórmula original, que transforma el sabor, incluye ingredientes como anchoas, salsa inglesa y un golpe de ácido de limón y aceto balsámico, que juntos crean un blend potente y adictivo.

Ingredientes para ensalada césar

2 plantas de lechuga romana.

Una pechuga de pollo.

300 g de croutons.

200 g de queso parmesano.

Aderezo

Un diente de ajo.

2 anchoas.

Salsa inglesa.

30 cc de aceto balsámico.

50 g de queso parmesano.

Sal fina.

Mostaza de Dijon.

Procedimiento

Cortar la lechuga e incorporarle los croutons y el parmesano cortado en láminas. Procesar el ajo con las anchoas y el jugo de limón. Incorporarle la mayonesa y el resto de los ingredientes. Mezclar la lechuga con el aderezo, el pollo y los croutons. Espolvorear queso rallado por encima.

