Las pechugas rellenas son una opción versátil, fácil de adaptar a diferentes paladares. Sin embargo, su preparación tiene un talón de Aquiles: si la técnica no es la correcta, lo que debería ser un bocado tierno y jugoso termina convirtiéndose en un plato seco y desabrido.
En esta receta te contamos un secreto que garantiza una pechuga tierna por dentro y con un rebozado crocante y sabroso por fuera. Este truco no solo asegura la jugosidad, sino que potencia el sabor del relleno, una combinación de quesos, panceta y jamón.
Ingredientes para pechugas rellenas
- 80 g de queso crema firme.
- Una cebolla de verdeo.
- 100 g de panceta crocante.
- 50 g de queso cheddar.
- Una cda de pimentón ahumado.
- Sal y pimienta, a gusto.
- 2 pechugas de pollo.
- 50 g de jamón cocido.
- 100 g de queso muzzarella.
- 150 g de harina.
- 2 huevos.
- 150 g de panko.
- Mix de hojas verdes y tomates cherry.
Procedimiento
- Mezclar el queso crema con la panceta crocante picada y la cebolla de verdeo también picada.
- Agregar el cheddar picado y el pimentón ahumado. Salpimentar y mezclar.
- Abrir las dos pechugas al medio, colocarlas bajo papel film y aplastarlas para reducir su grosor.
- Salpimentarlas y colocarles el relleno encima.
- Agregar la muzzarella en bastones envueltos en las fetas del jamón.
- Enrollar las pechugas ayudándose con el film.
- Colocar el arrollado en un papel aluminio y enrrollar también.
- Hervir ambos cilindros durante 10 minutos.
- Luego abrirlos, retirar el arrollado de pollo, pasarlo por harina, luego por dos huevos batidos y finalmente por panko. Repetir el proceso de rebozado.
- Freír.
- Servir acompañado por ensalada de verdes y tomates cherry.
