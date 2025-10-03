Las pechugas rellenas son una opción versátil, fácil de adaptar a diferentes paladares. Sin embargo, su preparación tiene un talón de Aquiles: si la técnica no es la correcta, lo que debería ser un bocado tierno y jugoso termina convirtiéndose en un plato seco y desabrido.

En esta receta te contamos un secreto que garantiza una pechuga tierna por dentro y con un rebozado crocante y sabroso por fuera. Este truco no solo asegura la jugosidad, sino que potencia el sabor del relleno, una combinación de quesos, panceta y jamón.

Ingredientes para pechugas rellenas

80 g de queso crema firme.

Una cebolla de verdeo.

100 g de panceta crocante.

50 g de queso cheddar.

Una cda de pimentón ahumado.

Sal y pimienta, a gusto.

2 pechugas de pollo.

50 g de jamón cocido.

100 g de queso muzzarella.

150 g de harina.

2 huevos.

150 g de panko.

Mix de hojas verdes y tomates cherry.

Procedimiento

Mezclar el queso crema con la panceta crocante picada y la cebolla de verdeo también picada. Agregar el cheddar picado y el pimentón ahumado. Salpimentar y mezclar. Abrir las dos pechugas al medio, colocarlas bajo papel film y aplastarlas para reducir su grosor. Salpimentarlas y colocarles el relleno encima. Agregar la muzzarella en bastones envueltos en las fetas del jamón Enrollar las pechugas ayudándose con el film. Colocar el arrollado en un papel aluminio y enrrollar también. Hervir ambos cilindros durante 10 minutos. Luego abrirlos, retirar el arrollado de pollo, pasarlo por harina, luego por dos huevos batidos y finalmente por panko. Repetir el proceso de rebozado. Freír. Servir acompañado por ensalada de verdes y tomates cherry.

