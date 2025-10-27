Adoptar una alimentación vegetariana no tiene por qué ser sinónimo de platos aburridos. Planificar un menú semanal sin carne es la oportunidad perfecta para explorar la versatilidad de los vegetales y crear comidas fáciles, saludables y llenas de sabor.
Para inspirar tu próxima vianda o cena familiar, reunimos cuatro ideas vegetarianas que van desde un budín de vegetales apto para microondas y una tarta de zucchini, hasta una frittata y unos pappardelle caseros.
Ingredientes para menú semanal vegetariano
Tarta de zucchini
- Una masa de tarta hojaldrada.
- 3 huevos.
- Media taza de crema.
- Sal y pimienta, a gusto.
- 4 zucchini.
- Jugo y ralladura de un limón.
- Una cdta de ají molido.
- Hierbas frescas (cilantro, ciboulette, albahaca, tomillo).
- 500 g de ricota.
- 200 g de queso de cabra.
Budín de vegetales
- 2 papas blanqueadas.
- 200 g de queso parmesano.
- 2 zanahorias ralladas.
- Una planta de espinaca.
- 2 tomates cubeteados.
- 2 varas de cebolla de verdeo.
- 200 g de queso muzzarella.
- 3 huevos.
- Sal, pimienta y nuez moscada.
- Tomates cherry.
- Albahaca.
Pappardelle con zucchini
Para la masa de pasta
- 500 g de harina 0000.
- 5 huevos.
- 2 yemas.
- 2 cdas de aceite de oliva (opcional).
- Sal, a gusto.
Para el acompañamiento
- 2 zucchini.
- Una taza de arvejas.
- Aceite de oliva, a gusto.
- Jugo de ½ limón.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Menta.
- Para servir
- Ralladura de ½ limón.
Frittata de vegetales
- Un zucchini.
- Una berenjena.
- 2 tomates perita.
- Un pimiento rojo.
- Un pimiento verde.
- Ajo.
- Brócolis.
- 6 huevos.
Procedimiento
Tarta de zucchini
- Estirar la masa para la tarta, cortar del tamaño del molde deseado, colocar en el molde, cubrir con papel aluminio y colocar algún peso en el papel aluminio (porotos).
- Llevar a horno medio unos 15 minutos.
- Retirar el papel aluminio y volver a llevar al horno por otros 5 minutos. Retirar del horno y reservar.
- Rallar los zucchini y colocar en un colador para eliminar todo el excedente de humedad.
- En un bowl, colocar los huevos, la crema y los zucchini, mezclar todo bien, poner a punto de sal y pimienta, colocar el jugo y la ralladura de limón.
- Condimentar con ají molido y las hierbas frescas.
- Incorporar la ricota también escurrida y el queso de cabra desmenuzado.
- Colocar el relleno en la masa de tarta ya horneada.
- Llevar a horno medio hasta que coagule bien la preparación, si es necesario cubrir los bordes con papel aluminio para que no se quemen.
Budín de vegetales
- Rallar la papa blanqueada, condimentar con sal, pimienta y nuez moscada y agregarle el queso parmesano rallado. Reservar.
- Pincelar el interior de una taza de cerámica con aceite de oliva, colocar en la base las papas que anteriormente habíamos condimentado.
- Luego seguir haciendo capas de vegetales intercalando con pequeños daditos de muzzarella.
- Batir los huevos, condimentar y volcar dentro de la taza.
- Llevar la taza a microondas y cocinar a máxima potencia durante tres minutos.
- Servir con ensalada de tomates cherry y albahaca.
Pappardelle con zucchini
- Para la masa de pasta, integrar en un bowl o en la mesada la harina con la sal, hacer una corona y colocar en el centro los huevos y las yemas.
- Incorporar el aceite de oliva (opcional). Integrar bien y llevar a descansar unos 30 minutos.
- Estirar la masa de pasta un poco con palote y luego cuando esté un poco más fina en la máquina de pasta con ayuda de semolín, hasta obtener una masa lisa y elástica de 1 ó 2 mm de espesor.
- Cortar láminas rectangulares y luego enrollar desde los extremos hacia el centro.
- Cortar tiras de 1,5 a 2 cm de ancho. Reservar con un poco de semolín.
- Para el acompañamiento, cortar los zucchini en cuartos y saltearlos en una sartén con aceite de oliva.
- Agregar las arvejas, y condimentar con sal y pimienta.
- Cocinar hasta que los zucchini estén blandos y apenas marcados.
- Incorporar las hojitas de menta.
- En una olla con abundante agua, hirviendo con sal cocinar los pappardelle unos minutos hasta que estén al dente.
- Colar y pasar los fideos ya cocidos a la sartén con los vegetales, sartenear un poco.
Frittata de vegetales
- Cortar las verduras tratando de mantener un mismo tamaño.
- Llevar a una placa para horno con aceite de oliva, romero, ajos machacados, sal entrefina, y pimienta.
- Cocinar durante 35 minutos a 180°.
- Batir los huevos con sal y mezclarlos con las verduras cocidas.
- Cocinar a fuego bajo en una sartén, tratando de que no quede muy alto y que los huevos no cubran del todo a las verduras.
- Terminarla en el horno.
- Colocar por arriba la muzzarella pulpeta y espolvorear con perejil antes de servir.
