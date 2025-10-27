Adoptar una alimentación vegetariana no tiene por qué ser sinónimo de platos aburridos. Planificar un menú semanal sin carne es la oportunidad perfecta para explorar la versatilidad de los vegetales y crear comidas fáciles, saludables y llenas de sabor.

Para inspirar tu próxima vianda o cena familiar, reunimos cuatro ideas vegetarianas que van desde un budín de vegetales apto para microondas y una tarta de zucchini, hasta una frittata y unos pappardelle caseros.

Ingredientes para menú semanal vegetariano

Tarta de zucchini

Una masa de tarta hojaldrada.

3 huevos.

Media taza de crema.

Sal y pimienta, a gusto.

4 zucchini.

Jugo y ralladura de un limón.

Una cdta de ají molido.

Hierbas frescas (cilantro, ciboulette, albahaca, tomillo).

500 g de ricota.

200 g de queso de cabra.

Budín de vegetales

2 papas blanqueadas.

200 g de queso parmesano.

2 zanahorias ralladas.

Una planta de espinaca.

2 tomates cubeteados.

2 varas de cebolla de verdeo.

200 g de queso muzzarella.

3 huevos.

Sal, pimienta y nuez moscada.

Tomates cherry.

Albahaca.

Pappardelle con zucchini

Para la masa de pasta

500 g de harina 0000.

5 huevos.

2 yemas.

2 cdas de aceite de oliva (opcional).

Sal, a gusto.

Para el acompañamiento

2 zucchini.

Una taza de arvejas.

Aceite de oliva, a gusto.

Jugo de ½ limón.

Sal y pimienta, a gusto.

Menta.

Para servir

Ralladura de ½ limón.

Frittata de vegetales

Un zucchini.

Una berenjena.

2 tomates perita.

Un pimiento rojo.

Un pimiento verde.

Ajo.

Brócolis.

6 huevos.

Menú semanal vegetariano: cuatro recetas simples y muy ricas. Cucinare.TV.

Procedimiento

Tarta de zucchini

Estirar la masa para la tarta, cortar del tamaño del molde deseado, colocar en el molde, cubrir con papel aluminio y colocar algún peso en el papel aluminio (porotos). Llevar a horno medio unos 15 minutos. Retirar el papel aluminio y volver a llevar al horno por otros 5 minutos. Retirar del horno y reservar. Rallar los zucchini y colocar en un colador para eliminar todo el excedente de humedad. En un bowl, colocar los huevos, la crema y los zucchini, mezclar todo bien, poner a punto de sal y pimienta, colocar el jugo y la ralladura de limón. Condimentar con ají molido y las hierbas frescas. Incorporar la ricota también escurrida y el queso de cabra desmenuzado. Colocar el relleno en la masa de tarta ya horneada. Llevar a horno medio hasta que coagule bien la preparación, si es necesario cubrir los bordes con papel aluminio para que no se quemen.

Budín de vegetales

Rallar la papa blanqueada, condimentar con sal, pimienta y nuez moscada y agregarle el queso parmesano rallado. Reservar. Pincelar el interior de una taza de cerámica con aceite de oliva, colocar en la base las papas que anteriormente habíamos condimentado. Luego seguir haciendo capas de vegetales intercalando con pequeños daditos de muzzarella. Batir los huevos, condimentar y volcar dentro de la taza. Llevar la taza a microondas y cocinar a máxima potencia durante tres minutos. Servir con ensalada de tomates cherry y albahaca.

Pappardelle con zucchini

Para la masa de pasta, integrar en un bowl o en la mesada la harina con la sal, hacer una corona y colocar en el centro los huevos y las yemas. Incorporar el aceite de oliva (opcional). Integrar bien y llevar a descansar unos 30 minutos. Estirar la masa de pasta un poco con palote y luego cuando esté un poco más fina en la máquina de pasta con ayuda de semolín, hasta obtener una masa lisa y elástica de 1 ó 2 mm de espesor. Cortar láminas rectangulares y luego enrollar desde los extremos hacia el centro. Cortar tiras de 1,5 a 2 cm de ancho. Reservar con un poco de semolín. Para el acompañamiento, cortar los zucchini en cuartos y saltearlos en una sartén con aceite de oliva. Agregar las arvejas, y condimentar con sal y pimienta. Cocinar hasta que los zucchini estén blandos y apenas marcados. Incorporar las hojitas de menta. En una olla con abundante agua, hirviendo con sal cocinar los pappardelle unos minutos hasta que estén al dente. Colar y pasar los fideos ya cocidos a la sartén con los vegetales, sartenear un poco.

Frittata de vegetales

Cortar las verduras tratando de mantener un mismo tamaño. Llevar a una placa para horno con aceite de oliva, romero, ajos machacados, sal entrefina, y pimienta. Cocinar durante 35 minutos a 180°. Batir los huevos con sal y mezclarlos con las verduras cocidas. Cocinar a fuego bajo en una sartén, tratando de que no quede muy alto y que los huevos no cubran del todo a las verduras Terminarla en el horno. Colocar por arriba la muzzarella pulpeta y espolvorear con perejil antes de servir.

