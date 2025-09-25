Jota no es solo un mago: es un verdadero creador de experiencias. Su unipersonal La Lojia se convirtió en uno de los espectáculos más buscados de la escena porteña, con funciones personales y una lista de famosos que se rinden ante su talento. Entre ellos, nada menos que Sergio ‘el Kun’ Agüero, Juanes y Marcelo Tinelli.

Pero detrás del fenómeno, hay una historia de pasión, curiosidad y búsqueda personal que Jota compartió en una entrevista exclusiva con Ciudad Magazine.

El reconocido ilusionista contó que su amor por la magia nació cuando tenía apenas 8 o 10 años, pero fue a los 14 cuando todo cambió.

“En Argentina llegaron unos especiales de David Copperfield en eltrece. De todas las cosas grandilocuentes que hacía, hubo un videíto de tres minutos donde él hacía magia con las manos, con billetes, monedas, cartas… eso me partió la cabeza, quería aprender a hacer esas cosas”, recordó.

Jota Ilusionista (Foto: www.jotailsionista.com)

En una época sin YouTube ni tutoriales, el mago tuvo que buscar un lugar de magia en Avenida de Mayo, un espacio casi secreto donde aprendió los primeros trucos.

“En mi familia nada que ver con esto, así que fue una búsqueda personal. Hoy todo es inmediato, pero antes el proceso era más lento y emocionante. En las clases nos dejaban un truco sin explicar para que lo pensáramos toda la semana”, relató.

Jota Ilusionista (Foto: www.jotailusionista.com).

Aunque empezó como un hobby, la magia se transformó en su primer trabajo. Incluso estudió diseño industrial para sumar herramientas y destacarse: “Quería tener teoría de color, de materiales, y apliqué todo eso a la magia”.

EL DÍA QUE EL KUN AGÜERO, JUANES Y OTRAS CELEBRIDADES QUEDARON IMPACTADOS

Jota logró sorprender a figuras de primer nivel, entre ellos Sergio ‘el Kun’ Agüero, Juanes, Marcelo Tinelli, y más. “Lo que más impacta es cuando ellos participan y sienten que no pueden controlar lo que pasa. Cada uno reacciona distinto: sorpresa, miedo, desconfianza. Pero todos terminan reconociendo el profesionalismo”, contó.

Jota y Sergio Agüero (Foto: Instagram/@jotailusionista)

En el ida y vuelta con este portal, el ilusionista recordó una anécdota con Juanes: “Después de un truco, se me acercó y me dijo: ‘Jota, no puedo entender cómo entraste en mi mente, decime que no hiciste un pacto con el demonio’. Me sorprendió, pero le expliqué que todo es ilusión. Incluso me escribió por Twitter para asegurarse de que no había nada raro”.

Jota y Juanes en Pura Química (Foto: Instagram/@jotailusionista)

En su show, Jota juega con lo sentimental y la conexión con el público. “Termino muy cansado mentalmente y energéticamente. Hay mucha ida y vuelta, mucha emoción. Es más fácil hacer un evento para 600 personas que estos encuentros íntimos, donde la energía se transmite de verdad”, confesó.

Para él, la magia es un medio para contar historias y despertar sensaciones. “La magia te lleva a ese momento de inocencia donde no entendés cómo pasa lo que pasa. Cuando abrís esa puerta, las historias y los conceptos entran mucho más fácil”, aseguró.

Jota y Marcelo Tinelli (Foto: Instagram/@jotailusionista)

Antes de cada experiencia exclusiva y única (www.jotailusionista.com/lalojia) Jota se toma un tiempo para chequear que todo esté perfecto: “Ese pequeño ritual me pone en el mood. Soy muy detallista, siempre trato de mejorar algo. Pero lo más difícil es que, al ser un unipersonal, la energía recae toda en mí. No hay con quién apoyarse si tenés un mal día”.

CREER EN LA MAGIA Y EL PODER DE LA PALABRA

En diálogo con Ciudad, Jota confesó que cree que la magia existe en los pequeños milagros cotidianos: “A veces pasan cosas que parecen señales. Si estuviéramos más atentos, veríamos que muchas cosas nos pasan para bien. Siempre está bueno creer en algo y en la magia que existe”.

Jota Ilusionista (Foto: Instagram/@jotailusionista)

Para los que sueñan con ser magos, Jota es claro: “Cuando encontrás algo que te gusta, te volvés imparable. Si no te gusta, no lo hagas. Aprender magia con alguien en persona es mejor que por video ya que no es solo técnica, es comunicar y abrir una puerta en el otro para que lo que hacés se transforme en un milagro en la mente del espectador”.