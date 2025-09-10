El noveno cumpleaños de Moorea, la hija de Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto, fue mucho más que una fiesta: se transformó en una verdadera celebración de la familia ensamblada.

En diálogo con Ciudad, la influencer y empresaria abrió su corazón y contó cómo vivió este día tan especial, donde la armonía y el amor fueron protagonistas: “Fue muy especial, los cumples de mi hija siempre los vivo con mucha ilusión”.

Todo estuvo pensado para que la niña se sintiera la estrella de su día. “Ella disfrutó cada detalle: desde la temática, hasta el momento de soplar las velitas rodeada de sus amigos y familia. Lo que más la hizo feliz fue sentirse protagonista, acompañada de todos los que ama”, dijo la modelo a este portal.

Lejos de quedarse al margen, Moorea fue parte activa de los preparativos. “Ella eligió la temática, es súper creativa, así que participó mucho. Me encanta que tenga sus ideas y aporte en cada detalle. Este año quiso ser parte, así que lo armamos juntas, lo que lo hizo aún más especial”, contó Floppy, orgullosa de la personalidad de su hija.

El gran diferencial del festejo fue la presencia de toda la familia en este evento organizado por Nuria de Libing Garden. Floppy, su actual pareja Salvador Becciu, y su ex, Rodrigo Fernández Prieto, compartieron el día en total armonía.

“Fue lindo, porque lo importante es que Moorea nos vea en armonía. Para mí como mamá no hay nada más valioso que darle esa seguridad, de que su familia está siempre presente”, remarcó.

Sobre cómo logran mantener ese buen vínculo familiar, Floppy fue clara: “Con respeto, madurez y poniendo siempre a Moorea en primer lugar. Sabemos que lo más importante es su bienestar, así que desde ese lugar se construye una relación sana y en paz”.

La emoción estuvo a flor de piel durante toda la jornada: “Lo viví muy emocionada, porque verla cumplir 9 años me moviliza un montón. Cada cumple es una mezcla de felicidad, nostalgia y orgullo. Para mí siempre será mi niña, y verla tan grande, tan segura y tan querida me llena el alma”.

AMISTADES ENTRE HIJOS DE FAMOSOS: UNA MINI GENERACIÓN DORADA

Entre los invitados estuvieron las hijas de Pampita y la de Barby Franco, Ana y Sarah, con quienes Moorea tiene una relación “divina”. “Cada vez que se ven conectan mucho, son todas hermosas y divertidas”, contó la influencer sobre el vínculo entre las chicas.

Sobre la posibilidad de que los hijos de figuras públicas formen su propia “mini generación dorada”, la modelo opinó: “Puede ser. Es una generación de chicos con mucha personalidad, que crecen acompañados de padres muy presentes. Si forman amistades duraderas, sería hermoso verlos crecer juntos”.

FLOPPY TESOURO: “APRENDÍ QUE LA MATERNIDAD ES EL MAYOR ACTO DE AMOR”

A nueve años de convertirse en mamá, Floppy Tesouro hizo un balance en una ida y vuelta con Ciudad: “Aprendí que la maternidad es el mayor acto de amor, paciencia y entrega. Moore me enseñó a ser mamá, aprendo día a día con ella. Ella es mi motor y mi mayor inspiración, somos muy compañeras, amo eso y siempre voy a estar acompañándola”.

