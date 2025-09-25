Desde hace meses, Cecilia Milone mantiene una tensa relación con la prensa luego de que hiciera público su relación extramatrimonial de años con el fallecido Chico Novarro, y este miércoles su actitud se hizo manifiesta en el estreno de Viuda e Hijas en el Multitabarís.
En ese sentido, la actriz se negó a responder todo lo referente a estos temas, y solo lanzó algunas frases al aire, mientras María Fernanda Callejón, que la reemplazó en la obra, iba a su rescate a abrazarla.
Además de las protagonistas, Nora Cárpena, Sofia Gala Castiglione, la ya mencionada Callejón y María Valenzuela, hubo invitados de renombre como Patricia Palmer, Silvia Pérez, Carolina Papaleo, Graciela Dufau, Pampito, Sabrina Carballo, Iliana Calabró, Flor Cabrera y muchos otros.
