Desde hace meses, Cecilia Milone mantiene una tensa relación con la prensa luego de que hiciera público su relación extramatrimonial de años con el fallecido Chico Novarro, y este miércoles su actitud se hizo manifiesta en el estreno de Viuda e Hijas en el Multitabarís.

Video: Nahuel Saa / La Criti

En ese sentido, la actriz se negó a responder todo lo referente a estos temas, y solo lanzó algunas frases al aire, mientras María Fernanda Callejón, que la reemplazó en la obra, iba a su rescate a abrazarla.

(Foto: Movilpress)

(Foto: Movilpress)

(Foto: Movilpress)

(Foto: Movilpress)

(Foto: Movilpress)

(Foto: Movilpress)

(Foto: Movilpress)

Además de las protagonistas, Nora Cárpena, Sofia Gala Castiglione, la ya mencionada Callejón y María Valenzuela, hubo invitados de renombre como Patricia Palmer, Silvia Pérez, Carolina Papaleo, Graciela Dufau, Pampito, Sabrina Carballo, Iliana Calabró, Flor Cabrera y muchos otros.

María Valenzuela (Foto: Movilpress)

Carolina Papaleo y Nora Carpena (Foto: Movilpress)

Sofia Gala Castiglione (Foto: Movilpress)

María Fernanda Callejón (Foto: Movilpress)

El elenco de Viuda e hijas con el director Héctor Díaz (Foto: Movilpress)

Cecilia Milone (Foto: Movilpress)

Pampito (Foto: Movilpress)

Iliana Calabró (Foto: Movilpress)

Flor Cabrera (Foto: Movilpress)

Nancy Duré (Foto: Movilpress)

Patricia Palmer (Foto: Movilpress)

Silvia Pérez (Foto: Movilpress)

Graciela Dufau (Foto: Movilpress)

Sabrina Carballo (Foto: Movilpress)

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE VIUDA E HIJAS

