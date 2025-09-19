Cecilia Milone volvió a expresar públicamente el amor y la ausencia que le provoca Chico Novarro, a dos años de su partida. La actriz y cantante compartió en su cuenta de Instagram una foto junto al recordado artista y acompañó la publicación con un conmovedor texto.

“Desde hace dos años… el 18 de cada mes se me estruja el corazón. Y hoy… me encuentro esta foto… Lo que es del alma… ES DE VERDAD”, escribió Milone, junto a un corazón y estrellas, utilizando el hashtag #ChicoNovarro.

Cecilia Milone recordó a Chico Novarro con un emotivo mensaje. Crédito: Instagram

CECILIA MILONE SOBRE CHICO NOVARRO

La publicación rápidamente despertó la reacción de sus seguidores, que no dudaron en dejar mensajes de apoyo y cariño.

“Bellos juntos, le pese a quien le pese, el amor existió y existirá eternamente”, comentó una usuaria, sintetizando el sentimiento general.