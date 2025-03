Luego de que Mirtha Legrand invitara a su programa a Julieta Novarro y esta hablara del escándalo de su padre con Cecilia Milone, la actriz apuntó con todo contra la conductora en sus redes sociales por sus opiniones y la Chiqui retrucó filosa en La Noche de Mirtha.

“Yo cumplí años hace poco y se dijo que yo la había llamado para que viniera a cantar. Yo jamás hablé con ella, nunca. Tengo un decorador que se llama Ramiro Arzuaga, que decoró toda la casa de Marcela y él por su cuenta la llamó” , dijo la conductora.

Luego, la abuela de Juana y Nacho Viale aclaró: “Yo la admiro muchísimo. Pero como yo hablé en contra de la actitud de ella de querer ir a visitarlo a Chico Novarro, que fue su amante, dijo ‘yo que iba a ir gratis’. Yo le hubiera pagado encantada”.

“Todas las veces que ha venido gente así ninguno quiso cobrar. Ninguno. Vienen y cantan una hora... es un homenaje, de algún modo, que me hacen. Se les paga los gastos de viaje", remarcó,

Al final, Mirtha cerró el tema: "Quiero aclararlo porque yo nunca la llamé y me molesta cuando no es verdad y te esta haciendo daño. La sigo admirando muchísimo, me hubiera encado que viniera, se lo hubiera pagado encantada. Ella sola, de motu proprio, dijo ‘voy gratis’“.

QUÉ DIJO CECILIA MILONE QUE MOLESTÓ A MIRTHA LEGRAND

Después de que Mirtha Legrand opinara en contra de la actitud de Cecilia con la familia de Chico Novarro en el lecho de su muerte, Milone atacó a la conductora a través de un mensaje en sus redes sociales.

Cecilia Milone contra Mirtha Legrand (Foto: captura de Instagram/@ceciliamilone).

"¡Lo bien que hice en no ir a cantar gratis a la fiesta de cumpleaños de una señora!”, decía la imagen del posteo y en el pie de foto sumó: “Venganza... ¡Que me vería venir! No le canté en el cumple, no le fui al primer programa y hoy me hizo destrucción total, cuando sabe perfectamente que yo no instalé la noticia”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.