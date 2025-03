En medio de los fuertes descargos de Cecilia Milone en Instagram tras gritarle al mundo que habría tenido un romance con Chico Novarro mientras él estaba casado, una de las hijas de él, Julieta Novarro, volvió a ponerle los puntos.

A pocos días de que Juli le pidiera que hablara de estas cosas en terapia y no en los medios, ya que su padre no está físicamente para defenderse, desestimó lo que ella habría significado en su vida.

Julieta apuntó contra Cecilia. Foto: eltrece

“Ni siquiera hace dos años que mi papá se fue. Estar viviendo esta situación es raro, en especial para mi mamá. Nos cayó horrible. Totalmente inoportuno porque hay una familia duelando y un ser que es mi mamá, que lo acompañó a mi papá 50 años con idas y vueltas, pero que estaba a su lado hasta el último día”, afirmó en la mesa de Mirtha Legrand.

CECILIA MILONE NO FUE LA ÚNICA AMANTE DE CHICO NOVARRO

Julieta Novarro afirmó que Cecilia Milone no fue la única amante de Chico Novarro.

“Mi papá siempre fue una persona con una libertad enorme. Él decía que eran ‘amigas’, hasta que una vez mi mamá le dijo que se fuera con ellas, lo dejó y él después quería volver con ella...”.

“Estamos hablando de 20 años con algo que no tuvo valor. No lo tuvo”.

“No tiene ningún sentido. No pasó antes, ¿por qué tiene que pasar 15 o 20 años después? Porque sin duda estamos hablando de 20 años con algo que no tuvo valor. No lo tuvo. Y así lo hubiera tenido, no corresponde”, sentenció, con firmeza.