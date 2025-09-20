Martín Alejandro Fabio, para todos ‘Mono’ de Kapanga, no para. A los 56 años, el líder del grupo musical sigue girando con su banda por todo el país y, en esta oportunidad, llegó a la Fiesta del Pomelo en Formosa para hacer vibrar a miles de fanáticos.

En una entrevista exclusiva con Ciudad Magazine, el artista se animó a hablar de todo: sus proyectos con la banda, el lado B de la fama, el hate en redes y hasta de su colección de perfumes.

En el marco de la celebración de las tres décadas de Kapanga, el vocalista adelantó: “Estamos celebrando los 30 años en el Estadio de Obras, con un disco conmemorativo y amigos invitados. Ya lanzamos dos canciones y faltan algunas más que van a salir a lo largo del año”.

“INVERTÍ MI VIDA EN KAPANGA”: EL BALANCE DE TRES DÉCADAS ARRIBA DEL ESCENARIO

En el ida y vuelta con este portal, fue sincero cuando se le consultó por la inversión más importante a lo largo de su carrera musical. “Invertí la salud. Invertí mi vida en el proyecto. No me imagino otra alternativa”, expresó el vocalista, quien a fines del 2024 sufrió un infarto.

A la hora de mirar para atrás, ‘el Mono’ se mostró agradecido: “Es una carrera de 30 años que no a muchos les pasa. No reniego de nada”. Y dejó un mensaje para los que sueñan con vivir de la música: “Es muy difícil, pero no es imposible. Yo tenía un sueño de chico y lo cumplí, creo que hasta lo superé. Nunca pensé que iba a estar 30 años con una banda”.

“Cuando arrancás tocando en el garage de la casa de un amigo, ya sos feliz. Si después lográs una carrera como la nuestra, superás todas las expectativas”, remarcó. A pesar de la fama y los años de ruta, asegura que no perdió la esencia: “Sigo haciendo las cosas que me gustan, sigo tratando de ser el mismo Martín de cuando era chiquito”.

EL HATE EN REDES SOCIALES: “ME CAGO DE RISA, NUNCA ME DIJERON NADA EN LA CARA”

Martín Alejandro Fabio también se refirió al costado menos glamoroso de la exposición: las críticas y el hate en redes sociales. “No contesto, no censuro, no silencio, no bloqueo. Dejo que digan lo que quieran”, aseguró.

Aunque reconoce que le llegan pocos mensajes negativos, se toma todo con humor: “Me cago de risa. Hay algunos que son muy ingeniosos. Después, cuando se pasan, son cosas irreproducibles, pero a mí me encantan”.

Entre las cosas más insólitas que le dijeron, recordó algunas de las frases más polémicas: ‘Pata sucia’, ‘roñoso’, ‘no se baña nunca’, y comentó: “La gente no sabe, por ahí te bañás siete veces por día. Tengo una colección de cincuenta perfumes”.

Y fue contundente sobre el hate cara a cara: “Nunca nadie me dijo nada en la calle, al contrario, los que te bardean después te piden una foto. Yo ando por todos lados, vivo mi vida como siempre”.

