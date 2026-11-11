La relación entre Nenu López y Franco Zunino terminó en medio de un escándalo que salió a la luz en el programa El Ejército de LAM de BONDI. Un audio filtrado mostró la feroz pelea que ambos mantuvieron en el departamento de ella, donde los gritos y el llanto desconsolado dejaron en evidencia la gravedad de la crisis.
En la grabación, se escucha a Nenu López enfrentando a Zunino con frases cargadas de enojo y dolor: “Ahora me venís a romper la pelotas, ¿quién te creés que sos? Dijiste que pasaste una noche loca como Micaela en la televisión, sos una mierd..., ¿qué más querés?“.
“Vos borraste el chat y yo no te acusé de mentir, no te acusé nunca, ni siquiera te conocía. Sos una mierd..., andate, no te quiero ver más, no te quiero ver nunca más en mi put... vida. Gente de mierd..., arruinás todo, arruinás todo”, mientras se escucha su llanto.
LA INFIDELIDAD QUE DETONÓ LA SEPARACIÓN DE NENU LÓPEZ Y FRANCO ZUNINO
Pepe Ochoa explicó el trasfondo del conflicto: Nenu López descubrió que Franco Zunino le fue infiel. Según el periodista, la pareja venía atravesando problemas desde hacía tiempo y las discusiones eran cada vez más frecuentes.
“Ya no están juntos porque no pueden remontar la situación, esto que les cuento es algo que venía pasando cada dos días en el vínculo que ellos tenían”, detalló Ochoa, confirmando que la relación llegó a su fin por la falta de confianza y los reiterados conflictos.
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