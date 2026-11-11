Federico Bal compartió un tierno y divertido momento junto a su mamá, Carmen Barbieri, luego de que la conductora recibiera el alta médica este miércoles. Después de varios días internada en la Clínica Zabala por un cuadro de COVID, la capocómica pudo regresar a su casa y continúa con su recuperación acompañada por sus seres queridos.

A través de sus historias de Instagram, el actor mostró cómo su mamá intentaba sorprenderlo con unos particulares regalos que había comprado por internet. Se trataba de distintos portarrollos con motivos navideños, pensados para decorar la casa de cara a las próximas fiestas.

“Para poner el rollo de papel, si llegás a hacer algo para Navidad”, se la escuchó decir a Carmen mientras le mostraba los objetos a su hijo. Divertido por la situación, Federico acompañó el video con una frase que llevó tranquilidad sobre la evolución de su mamá: “Me está queriendo regalar pel... de Temu, quiere decir que ya se siente bien”.

Carmen Barbieri le hizo unos regalos a Fede Bal tras recibir al alta (Foto: captura de Instagram/@balfederico)

Además, el conductor aprovechó la publicación para agradecer los mensajes de cariño y preocupación que recibió durante los días en los que Carmen permaneció internada.

CARMEN BARBIERI FUE DADA DE ALTA: SU MENSAJE EN REDES SOCIALES

La noticia de la recuperación de Carmen Barbieri se conoció este martes, cuando su asistente, Meleanie Alvarado, publicó una fotografía junto a la conductora y confirmó que ya podía regresar a su hogar.

“Gracias a Dios ya dada de alta. Te quiero”, escribió Alvarado en una historia de Instagram. Poco después, Carmen replicó la publicación en su propia cuenta y expresó su agradecimiento con un breve mensaje: “Gracias por todo”.

Carmen Barbieri fue dada de alta (Foto: captura de Instagram/@carmen_barbieri).

La conductora había sido ingresada en la Clínica Zabala, ubicada en el barrio porteño de Belgrano, luego de recibir un diagnóstico de COVID. Durante su internación permaneció aislada y no podía recibir visitas.

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