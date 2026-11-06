Como cada fin de semana, la televisión argentina tendrá una nueva edición de La Noche de Mirtha, con la conducción de Juana Viale hasta la vuelta de la Chiqui. Este sábado,la actriz volverá a recibir a distintas figuras del espectáculo y la actualidad para compartir una cena en la que no faltarán las charlas y los temas de interés.

Sin embargo, la programación del fin de semana tendrá una particularidad: Almorzando con Juana no se emitirá este domingo. De esta manera, el ciclo de Juana tendrá una pausa en su habitual espacio de los domingos debido a la visita del Papa León XIV a la Argentina y los televidentes deberán esperar para volver a verla al frente de su mesa.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DEL PROGRAMA DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE DEL 2026

El sábado 7 de noviembre, Juana Viale marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la conductora estará sentada en esta edición junto al reconocido periodista y conductor Marcelo Longobardi.

Los invitados de La Noche de Mirtha del sábado 7 de noviembre del 2026 (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

La mesaza estará ocupada en esta oportunidad también por el escritor y periodista Jorge Fernández Díaz, así como también Jorge Brito, el empresario y dirigente deportivo, vinculado al sector bancario y a River Plate, y el médico clínico y divulgador científico Daniel López Rosetti.

POR QUÉ NO SE EMITIRÁ EL PROGRAMA DE JUANA VIALE DEL DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE DEL 2026

Este domingo 8 de noviembre, Almorzando con Juana no tendrá una nueva emisión por la pantalla de eltrece. La decisión responde a un cambio especial en la programación del canal, que prepara una cobertura televisiva por la llegada del papa León XIV a la Argentina.

La señal destinará buena parte de su programación dominical a transmitir la visita del Sumo Pontífice, con una cobertura especial que comenzará a las 14 y se extenderá hasta las 20. Para ello, trabajará en conjunto con TN y desplegará un equipo periodístico para seguir los acontecimientos.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.