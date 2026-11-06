Silvestre y La Naranja inauguró una nueva etapa musical con el lanzamiento de “Las cosas cambian”, su nuevo single y primer adelanto oficial del próximo álbum de estudio, cuyo estreno está previsto para 2027.

La canción marca el comienzo de un nuevo universo sonoro para la banda, luego de despedir la era “Alter Ego” con dos funciones agotadas en Buenos Aires.

Integrado por Justo Fernández Madero, Francisco Nicholson, Lucas Grasso y Fernando Laprida, el grupo apuesta a una propuesta que combina pop y rock alternativo, con una identidad sonora cada vez más sofisticada.

“Las cosas cambian” aborda la incertidumbre, el paso del tiempo y el temor que generan las transformaciones personales. A través de una letra confesional, la canción propone una reflexión sobre la necesidad de aceptar los cambios y animarse a enfrentar lo desconocido.

En el plano musical, el tema combina sintetizadores envolventes, bajos con groove y estribillos expansivos. La composición comienza con una atmósfera íntima y vulnerable hasta convertirse en una propuesta catártica que invita a dejar atrás el lugar de espectador y tomar las riendas del propio camino.

“En épocas donde parece que todo va tan rápido, ‘Las cosas cambian’ es una canción que habla sobre el vértigo al paso del tiempo y la necesidad de entender que cambiar también es una forma de estar vivos”, expresó la banda sobre el lanzamiento.

Silvestre y La Naranja presenta “Las cosas cambian”

Silvestre y La Naranja prepara un nuevo álbum para 2027

El estreno de “Las cosas cambian” funciona como el primer paso hacia el próximo trabajo discográfico del grupo, previsto para 2027. Se trata de un lanzamiento importante en la carrera de la banda, que viene de consolidarse como una de las propuestas más convocantes del pop y rock alternativo de la región.

Su recorrido incluye discos destacados como “Alter Ego” (2025), “Sueño Cítrico” (2023) y “Supersticiones” (2021), además de presentaciones en algunos de los festivales más importantes de Latinoamérica, entre ellos Lollapalooza, Vive Latino y Cosquín Rock.

Con este nuevo single, Silvestre y La Naranja deja atrás una etapa y comienza a construir el camino hacia su próximo álbum. “Las cosas cambian” ya está disponible en todas las plataformas digitales.