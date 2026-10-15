La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo, con Juana Viale al frente de ambos pogramas mientras su abuela se recupera.

Al igual que cada semana, las mesazas tendrán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DEL PROGRAMA DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 17 DE OCTUBRE DEL 2026

El sábado 17 de octubre, Juana Viale marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la conductora estará sentada en esta edición junto a La mesaza estará ocupada en esta oportunidad por Marcelo Bonelli, Martín Llaryora, Tatiana Schapiro y Alejandra Maglietti.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 18 DE OCTUBRE DE 2026

El domingo 18 de octubre desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana al modelo y conductor Hernán Drago y al actor Santiago “Bocha” Caamaño.

Hernán Drago (Foto: Movilpress)

También serán de la partida de este fin de semana en la mesaza de Juana la actriz Luisa Albinoni, quien actualmente está realizando una gira de su comedia Negociemos una historia de amor, y la periodista deportiva y experta en Fórmula 1, Alejandra Martínez.

Luisa Albinoni (Foto: Movilpress)

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