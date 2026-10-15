Sofía Terrile, la periodista de TN especializada en economía y finanzas, dio el sí junto a Santiago Bulat, hijo del reconocido economista Tomás Bulat. “Es oficial”, anunciaron en Instagram y el posteo rrápidamente se llenó de comentarios y mensajes de felicitación de familiares, amigos y seguidores.

Las fotos de la boda de Sofía Terrile y Santiago Bulat

Santiago Bulat y Sofía Terrile. Foto: Instagram sofiaterrile

Santiago Bulat y Sofía Terrile. Foto: Instagram sofiaterrile

Santiago Bulat y Sofía Terrile. Foto: Instagram sofiaterrile

Santiago Bulat y Sofía Terrile. Foto: Instagram sofiaterrile

Santiago Bulat y Sofía Terrile. Foto: Instagram sofiaterrile

Santiago Bulat y Sofía Terrile. Foto: Instagram sofiaterrile

Santiago Bulat y Sofía Terrile. Foto: Instagram sofiaterrile

Santiago Bulat y Sofía Terrile. Foto: Instagram sofiaterrile

Santiago Bulat y Sofía Terrile. Foto: Instagram sofiaterrile

Santiago Bulat y Sofía Terrile. Foto: Instagram sofiaterrile

Santiago Bulat y Sofía Terrile. Foto: Instagram sofiaterrile

Santiago Bulat y Sofía Terrile. Foto: Instagram sofiaterrile

En las imágenes que compartió en sus redes sociales, Sofía Terrile se mostró feliz junto a su flamante esposo, con quien celebró este importante paso en su relación. Las fotografías reflejaron distintos momentos del Civil y dejaron ver la emoción de ambos durante la celebración.

Carolina Amoroso, Marcelo Bonelli, Dominique Metzger, Sofia Kotler y Guadalupe Vázquez, entre muchas otras figuras del canal, le hicieron llegar sus felicitaciones por esta nueva etapa personal.

Quién es Santiago Bulat, el marido de Sofía Terrile

Santiago Bulat es economista y consultor argentino. Se formó en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cuenta con estudios de posgrado en la Universidad del CEMA (UCEMA) y la Universidad de Sussex, en el Reino Unido.

Además de su trayectoria profesional, participa en distintos espacios de análisis económico y medios de comunicación. También se desempeña como columnista del diario La Nación.

Sin embargo, uno de los aspectos por los que su nombre resulta conocido es su vínculo familiar con Tomás Bulat, su padre, quien falleció en 2015 en un accidente automovilístico.