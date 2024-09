Sofía Terrile, periodista de TN, se ganó una beca internacional que le permitirá estudiar economía en Londres.

Orgulloso, el conductor Marcelo Bonelli le dedicó dulces palabras al aire y su compañera se emocionó hasta las lágrimas.

“Nos estamos yendo, pero antes de irnos, quiero decir una noticia importante. ¿Lo conocés a Mick Jagger? El capo de los Rolling Stones. Bueno, ¿dónde estudió Mick Jagger? En la London School of Economics de Londres, es una de las grandes universidades mundiales, la más calificada”, reveló Bonelli, ante la mirada atenta de Sofía.

Marcelo anunció que Sofi se va a estudiar a Londres.

“Bueno, Sofi Terrile se va a hacer una beca con Mick Jagger. Va a ser egresada como Mick Jagger. Porque se va a hacer una beca que, les digo, es muy calificada, no la consigue cualquiera. Y Sofí la consiguió. ¡Vamos, Sofí!”, la alentó, muy orgulloso de ella.

ASÍ REACCIONÓ SOFÍA TERRILE A LAS PALABRAS DE MARCELO BONELLI

Con las flores en mano que le regalaron sus compañeros, Sofía Terrile se mostró conmovida.

”Ay, me hicieron emocionar, de verdad. Qué ternura. Gracias, son muy lindas, gracias”, expresó, con el ramo en la mano.

A Sofi le guardan su lugar en TN por un año.

Y cerró haciendo una aclaración“Che, pero vuelvo, contemos eso también, porque si no parece que me voy y no vuelvo. Vuelvo en un año. Gracias a todos, gracias al canal que me bancó, gracias a todas las autoridades que me guardan el lugar por un año. Y a mis compañeros por estas flores”, cerró.