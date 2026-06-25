Barby Franco sorprendió al contar en el programa Pasó en América cómo es su día a día con el chip que le colocó Fernando Burlando hace casi diez años. La modelo relató que el dispositivo, de origen israelí, fue implantado en Houston y que todavía lo sigue usando por contrato.

Durante la charla, Barby explicó: “El 2027 se me vence el contrato, lo tengo desde el 2017, y no puedo decir en qué parte del cuerpo está. En su momento cuando me lo pusieron, me abrieron un poquito la piel, me pusieron como un cosito de arroz que es chip y listo”.

Barby Franco habló de Fernandp Burlando en Pasó en América (Foto: captura de eltrece).

La modelo detalló que el chip está vinculado a una aplicación y qué tuvo que hacer para poder acceder a ese tipo de tecnología en ese momento: “Es un chip israelí que yo tuve que viajar a Houston para que me lo pusieran, está vinculado a una aplicación”.

POR QUÉ BARBY FRANCO ACEPTÓ COLOCARSE EL CHIP

En el programa Pasó en América, Barby Franco contó por qué aceptó implantarse un chip en el cuerpo tiempo atrás cuando ya estaba en pareja con Fernando Burlando: “En su momento me quisieron secuestrar, tuve un episodio medio raro”.

Fue después de ese episodio de inseguridad en la Argentina cuando Fernando le ofreció este servicio que existía ya en el exterior: “Me dijo que estaba este sistema se seguridad en y dije bueno, sí, dale”.

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