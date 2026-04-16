El estreno de “Margo tiene problemas de dinero” en Apple TV revolucionó el mundo de las series y trajo de vuelta a dos grandes figuras de Hollywood: Michelle Pfeiffer y Nick Offerman.

Ambos hablaron en exclusiva con Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine) y compartieron detalles íntimos sobre el detrás de escena, la construcción de sus personajes y el mensaje profundo que atraviesa la historia.

Michelle Pfeiffer y Nick Offerman hablaron con Mshow de su nueva serie de comedia dramática (Foto: captura de Ciudada Magazine).

Michelle Pfeiffer: “Fue una alegría total, de verdad, ir cada día al rodaje”

La actriz, que viene de brillar como Stacy Clyburn en The Madison, contó cómo la conquistó el proyecto desde el primer momento. “Leí el libro y me enamoré inmediatamente de la historia y del personaje, y, aunque sentía que la entendía de forma muy natural, también es un personaje que me intimidaba un poco”, confesó.

Michelle Pfeiffer y Nick Offerman hablaron con Mshow de su nueva serie de comedia dramática (Foto: captura de Ciudada Magazine).

Pfeiffer reveló que el desafío fue aún mayor porque el guion lo escribió su propio marido: “Él es la única persona en el planeta que querría decepcionar, así que era muy consciente de eso. Pero cuando llegué al set todo fue mucho más fácil de lo que imaginaba, la escritura fue tan buena, tan sólida, que te sostiene, te da una base muy firme. Y tenía compañeros increíbles, incluido este señor aquí. Fue una alegría total, de verdad, ir cada día al rodaje y ver qué iba a aportar él”.

Nick Offerman: “Cuando la escritura es así de buena, todas las respuestas ya están ahí”

Por su parte, Nick Offerman habló sobre el proceso de darle vida a un personaje con muchas capas emocionales: “Cuando me llegó esta propuesta, nunca había interpretado relaciones emocionales tan complejas como esta en los años que he llegado a hacer un buen trabajo”.

Michelle Pfeiffer y Nick Offerman hablaron con Mshow de su nueva serie de comedia dramática (Foto: captura de Ciudada Magazine).

Y para mí, cuando el guion es bueno sientes que estás haciendo trampa porque cuanto peor es el guion más tiene que trabajar el actor respondiendo todas esas preguntas que aprendes en teatro: ¿qué soy? ¿quién soy? ¿cuál es mi objetivo? ¿qué quiero? ¿cuál es la acción de la escena? Pero cuando la escritura es así de buena, todas las respuestas ya están ahí, en la escena. Entonces, lo único que tienes que hacer para mí es concentrarte en tu trabajo y no arruinarlo”, explicó.

La maternidad y los desafíos invisibles: “Esta historia es un homenaje a las madres solteras”

Uno de los temas centrales de la serie es la maternidad, especialmente desde la perspectiva de las madres solteras. Michelle Pfeiffer fue contundente: “Creo que no hablamos lo suficiente de las madres solteras, hay muchísimas en todo el mundo, muchas más que padres solteros y es una forma completamente distinta de criar a los hijos, muy desafiante y no las valoramos ni apoyamos lo suficiente y esta historia para mí es una especie de homenaje a ellas”.

Michelle Pfeiffer y Nick Offerman hablaron con Mshow de su nueva serie de comedia dramática (Foto: captura de Ciudada Magazine).

La actriz remarcó la importancia de visibilizar estas realidades: “Creo que mostramos muy bien los desafíos pero también esa fuerza tan instintiva de querer tener hijos y cómo, a pesar de todo, encontramos la manera de salir adelante y hacer que funcione”.

Una serie que promete emocionar y hacer reflexionar

Con un elenco de primer nivel, un guion sólido y una mirada honesta sobre la maternidad y las dificultades económicas, “Margo tiene problemas de dinero” ya se perfila como una de las grandes apuestas de Apple TV para este año. Las palabras de Michelle Pfeiffer y Nick Offerman dejan en claro que detrás de cada escena hay pasión, compromiso y una historia que busca llegar al corazón de todos.

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