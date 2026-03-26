Moria Casán lo hizo de nuevo: fiel a su estilo, la diva llevó a cabo en televisión el ritual de la berenjena que la duendóloga Lili Cheli compartió para “limpiar las energías” de la casa. Con humor, picardía y mucha teatralidad, explicó en La Mañana con Moria cómo este método casero puede ayudar a espantar envidias, celos y las famosas “lenguas viperinas” que traen mala vibra al hogar.

El ritual de la berenjena en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

EL PASO A PASO DEL RITUAL DE LA BERENJENA

El ritual sigue así: primero, se sacude bien la berenjena mientras se repite la frase:“Viperón, Viperón, dime con razón, Quién susurra en las sombras o abre el corazón.”

(Fotos: capturas de eltrece).

Después, se cortan dos tiras largas del vegetal, a modo de “lenguas”, para simbolizar el corte de las malas palabras y chismes.

El ritual de la berenjena en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

“Se cortan dos lenguas para terminar con el venenito de las lenguas viperinas”, detalló Moria, siempre con su humor característico. El siguiente paso es abrir la berenjena, en ese hueco, se coloca un papelito con el pedido o deseo: “Que se calle la boca”, bromeó Moria, mientras doblaba el papel y lo metía adentro del vegetal.

El ritual de la berenjena en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

Luego, se agrega un poco de sal por dentro (“para alejar envidias, celos y traiciones”) y un preparado especial de yuyos o hierbas. “Esto es para que salga todo lo malo”, aclaró la duendóloga, mientras advertía que no se debe comer ni probar el contenido.

El ritual de la berenjena en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

Finalmente, se vuelve a cerrar la berenjena y se repite la frase: “Lengua que pica, lengua que miente. Que en la berenjena quede presente.” La berenjena así preparada se deja en un rincón de la casa, preferentemente en la cocina, durante tres días. “La berenjena va a largar todo el agua y ahí queda. Después, se tira”, concluyó la especialista.

El ritual de la berenjena en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

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