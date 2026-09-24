Tortitas negras caseras pero como las de panadería, con la receta de Valu Ramallo

Las tortitas negras son uno de esos clásicos que nunca faltan en las panaderías argentinas. Esponjosas por dentro y cubiertas por una generosa capa de azúcar negra, son ideales para acompañar el mate, el café o preparar una merienda bien tradicional.

Aunque parecen difíciles de replicar en casa, el secreto está en conseguir una masa suave y aireada, respetar el tiempo de levado y no escatimar con la cobertura. Esta receta de Valu Ramallo utiliza ingredientes simples y permite obtener un resultado muy parecido al de panadería.

La preparación lleva harina 0000, manteca, levadura fresca y azúcar, mientras que la característica cubierta se consigue combinando azúcar negra, azúcar blanca y un poco de harina. En menos de 20 minutos de horno quedan listas.

Comensales 4 Ingredientes Para la masa 500 g harina 0000.

g harina 0000. 200 cc agua tibia.

cc agua tibia. 100 g manteca pomada.

g manteca pomada. 100 g azúcar.

g azúcar. Una cucharada de esencia o extracto de vainilla.

cucharada de esencia o extracto de vainilla. 25 g levadura fresca.

g levadura fresca. Una pizca sal. Para la cubierta 200 g azúcar negra.

g azúcar negra. 100 g azúcar blanca.

g azúcar blanca. 3 cucharadas de harina 0000.

Procedimiento

Activar la levadura: disolver la levadura fresca en un poco del agua tibia junto con una cucharada de azúcar y dos cucharadas de harina. Dejar reposar durante unos 10 minutos. Preparar la masa: colocar el resto de los ingredientes en un recipiente, incorporar la mezcla de levadura y comenzar a integrar. Amasar: trabajar bien la preparación hasta conseguir una masa uniforme. Darle unos cinco golpes contra la mesada para favorecer el desarrollo de la masa. Dejar levar: formar un bollo, cubrirlo y dejarlo reposar durante aproximadamente 30 minutos. Estirar: colocar la masa sobre una mesada ligeramente enharinada y estirarla hasta alcanzar aproximadamente el grosor de un dedo. Cortar las tortitas: utilizar un cortante redondo grande, un vaso o una taza para formar las piezas. Acomodarlas sobre una placa previamente enmantecada. Hacer la cobertura: mezclar el azúcar negra y el azúcar blanca con las tres cucharadas de harina hasta integrar. Cubrir: pintar ligeramente con agua la superficie de cada tortita y distribuir por encima una cantidad abundante de la preparación de azúcares. Hornear: llevar a horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, aproximadamente. Dejar enfriar: retirar del horno cuando estén cocidas y dejar que pierdan temperatura antes de servir. El resultado serán unas tortitas negras tiernas, esponjosas y con su clásica cubierta azucarada.

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