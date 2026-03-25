La contundente reacción de Moria Casán contra una colega no pasó desapercibida, y aunque en un principio evitó dar nombres, Gustavo Méndez filtró que sus críticas estaban dirigidas a Betiana Blum.

Todo comenzó cuando la diva recordó una incómoda situación tras una función de Cuestión de Género, obra que protagoniza junto a Jorge Marrale. “Me quedó atragantada. Una actriz muy reconocida vino a vernos”, lanzó en su programa La Mañana con Moria.

Según relató, tras mencionar a la actriz al final de la función, esta se acercó al camarín con una actitud que la descolocó: “Se paró y vino a darnos lecciones como de dirección. Me pareció tan desubicada, por el celo, la envidia”, disparó sin filtros.

El posteo de Betiana Blum con Moria Casán. (Foto: @betianablum) Por: Fernando Gatti

En ese contexto, Casán recordó el picante cruce que mantuvieron cuando Blum le confesó que no estaba trabajando tras su paso por la obra Mamá. “Tendrías que dirigir. Tenés unas ganas de dirigir”, le retrucó con ironía.

Los comentarios de Betiana Blum que enojaron a Moria Casán

Lejos de calmarse, Moria profundizó en su descargo y apuntó contra las sugerencias que recibió: “Vos tendrías que cortar en esa parte. Empieza a decir todo lo que tendríamos que hacer”, recordó, visiblemente molesta.

Gustavo Méndez sobre Moria Casán y Betiana Blum. (Foto: @mecomprendezmendez) Por: Fernando Gatti

Además, explicó que lo que más le incomodó fue la insistencia en el camarín: “Cuando termino de trabajar me tomo una ducha, quiero secarme con tranquilidad y ponerme una cremita. Pero estaba la otra golpeando para que la salude. Me da un beso para sacarse la fotito”.

Fiel a su estilo frontal, Casán cerró con una catarata de calificativos: “Pesada, desubicada, hincha pelota, mala, envidiosa, resentida”, sentenció sobre Blum.