La producción de los ciclos encabezados por Mirtha Legrand y Juana Viale ya dejó todo preparado para una nueva edición de sus clásicas mesazas. Este fin de semana, eltrece volverá a poner al aire La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana, con invitados de primer nivel.

Como ocurre en cada emisión, ambas conductoras compartirán la mesa con figuras destacadas de la política, el espectáculo y el deporte, en un formato que combina actualidad, debate y momentos distendidos.

Los invitados de Mirtha Legrand del 28 de marzo de 2026 (Foto: Instagram @lamesazarg)

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 28 DE MARZO DEL 2026

El sábado 28 de marzo, Mirtha Legrand marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en una nueva edición junto a la humorista Lizy Tagliani que debutó en el protagónico de Annie, el Musical.

También estarán presentes en la mesa de La Chiqui Legrand este fin de semana los conductores Carmen Barbieri y Hernán Drago, y el doctor Roger Zaldívar, reconocido como uno de los 50 oftalmólogos más influyentes del mundo.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 29 DE MARZO DEL 2026

El domingo 29 de marzo desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana a los actores Nora Cárpena y Pablo Echarri.

También serán de la partida de este fin de semana el actor el humorista Juampi González, la conductora Carla Conte y el cantante Diego Frenkel, que brinbdará también un show en el Segmento Musical con La Portuaria.

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