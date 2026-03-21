Se acerca el fin de semana y la producción de La Noche de Mirtha anunció su correspondiente lista de invitados para esta edición de las mesazas de los sábados con la legendaria Mirtha Legrand.

El sábado 21 de marzo, la histórica conductora marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en una nueva edición junto a la humorista Gladys Florimonte.

Los invitados de Mirtha Legrand del sábado 21 de marzo del 2026 (Foto: captura de eltrece).

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui Legrand este fin de semana largo los reconocidos comediantes y actores, los integrantes de Los Midachi Dady Brieva, Chino Volpato y Miguel del Sel.

Mirtha Legrand deslumbró con un look de alto impacto en La Noche de Mirtha

Mirtha Legrand encendió la pantalla este sábado 14 de marzo del 2026 con un look, fiel a su estilo, que dejó a todos impactadosy el mensaje que ya es marca registrada: “Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados, porque yo, señores, ya soy una leyenda y la leyenda continúa”.

El impactante look de Mirtha Legrand del sábado 14 de marzo del 2026 (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

La conductora de La Noche de Mirtha, que nunca pasa desapercibida, eligió para la ocasión un vestido en mini-pallet y cristales blancos bordados en rosa. “Miren qué divino vestido que tengo hoy, precioso, es de los hermanos Iara” contó la Chiqui, siempre atenta a compartir sus secretos de moda con el público.

El impactante look de Mirtha Legrand del sábado 14 de marzo del 2026 (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

La diva argentina completó su outfit con unos imponentes anillos y aros de una reconocida joyería, piezas que sumaron brillo y sofisticación a su presencia en la mesa más famosa del país.

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