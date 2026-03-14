La competencia de MasterChef Celebrity Argentina entra en su etapa más exigente y cada gala de eliminación se vive con máxima tensión. En la última emisión del reality culinario que se emite por Telefe y conduce Wanda Nara, un participante tuvo que abandonar la cocina tras presentar un plato que no logró convencer al jurado.

Entre Claudio “El Turco” Husaíny Marixa Balli, la eliminada de la noche fue ‘la Cachaca’, quien quedó fuera del certamen luego de una prueba complicada en la que los errores técnicos y los nervios jugaron un papel clave.

Entre Marixa Balli y Claudio "El Turco" Husaín, 'la Cachaca' fue quien quedó eliminada de Masterchef Celebrity (Foto: captura de Telefé).

QUIÉN FUE LA ELIMINADA DE MASTERCHEF CELEBRITY

Durante la gala de eliminación, los famosos debieron enfrentarse a un desafío exigente en el que cada detalle era evaluado por el jurado del programa. La presión fue creciendo a medida que avanzaba la noche y varios participantes tuvieron dificultades para completar sus platos.

Marixa Balli quedó eliminada de Masterchef celebrity el viernes 13 de marzo del 2026 (Foto: captura de Telefé).

Finalmente, el jurado integrado por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui probó cada preparación y dio sus devoluciones. Tras la evaluación final, anunciaron que el plato de Marixa Balli había sido el menos logrado de la jornada, lo que determinó su salida de la competencia.

EL EMOTIVO Y DIVERTIDO ADIÓS DE MARIXA BALLI

Al despedirse de las cocinas de MasterChef Celebrity, Marixa Balli se mostró agradecida por la experiencia y por el cariño de sus compañeros y lejos de irse triste, Marixa hizo bailar a todos los presentes su clásica “cachaca” entre risas.

Wanda Nara y el jurado de Masterchef Celebrity despidieron a Marixa Balli con un baile de 'la Cachaca' (Foto: captura de Telefé).

La mediática destacó que participar del programa fue un desafío importante y una oportunidad para aprender dentro de un formato que mezcla entretenimiento y gastronomía. Con su eliminación, el reality entra en su tramo final y cada vez quedan menos participantes en carrera por convertirse en el próximo ganador de MasterChef Celebrity.

Los participantes de Masterchef Celebrity despidieron a Marixa Balli con un baile de 'la Cachaca' (Foto: captura de Telefé).

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