Un momento de altísima tensión se vivió en LAM cuando Eliana Guercio y Carolina Molinari protagonizaron una feroz pelea en vivo que dejó al estudio completamente en silencio.

El conflicto comenzó cuando Guercio salió al aire y el tema derivó rápidamente en una vieja polémica: “Que Carolina Molinari no sepa por qué conozco al exmarido (Mariano Pavone) es lo mismo que decir que no sabe dónde viven los hijos. Porque sus hijos vivieron más de un año en mi casa”, lanzó.

Pero Molinari reaccionó de inmediato y desmintió esa versión al aire: “Mentira, eso no es verdad. Él te alquiló la casa por un mes, un verano. No vivieron un año en la casa”, retrucó.

Foto: Captura (América)

Lejos de calmarse, la discusión subió de tono cuando ambas comenzaron a discutir sobre cuándo se habían conocido realmente: “No te saludo porque me parecés un asco”, disparó la esposa de Sergio “Chiquito” Romero. Y sobre las razones de su furia, siguió: “Tuviste el tupé de revelar un embarazo que yo ni había subído a mis redes”.

“Yo jamás dije que vos estabas embarazada. Jamás, jamás lo dije”, respondió la panelista del programa de Ángel de Brito, visiblemente indignada.

A partir de ahí, la pelea se volvió cada vez más picante y sumó acusaciones cruzadas: “Tenés un problema, te creés superior. No sé quién te creés que sos”, le dijo Molinari. Y Guercio, lejos de retroceder, redobló la apuesta:“Con vos juego, gano y me divierto. Sos muy fácil”, cerró, polémica.

¡Tremendo!

Foto: Instagram (@elianaguercio12)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

TREMENDO CRUCE DE ELIANA GUERCIO CON VIRGINIA DEMO EN VIVO: “¡ME DIJISTE BARBARIDADES!”

Lo que comenzó como un fuerte cruce de opiniones en el debate de Gran Hermano terminó con un escandalosa pelea (en junio de 2025) entre Eliana Guercio y Virginia Demo en A la Barabrossa.

Todo comenzó cuando Gastón Trezeguet mandó al frente a la exparticipante del reality de Telefe al revelar qué actitud tuvo con él horas atrás: “Virginia, mandarme 50 audios es muy agresivo, bajá un cambio”, lanzó.

Fue entonces que Virginia tomó la palabra y se mostró muy molesta al aire: “No, Gastón, ¿Sabes qué pasa? Estoy con mi papá en terapia intensiva. Me dijeron que eran dos minutos. No puedo escuchar audios y todo. Yo sé los audios que te mandé, sacalos los al aire. Yo soy una persona que cuando me quieren dibujar las cosas y cambiar lo que realmente pasó, contesto y tengo una efusividad para hablar. No me pasa nada”.

Foto: Captura (Telefe)

Tras escucharla, Eliana intervino, picante: “Ahora entendemos un poquito más las agresiones. Virginia, ¿no te acordás las barbaridades que me dijiste en off anoche? Es un horror las cosas que me dijiste. Una cosa es contestar con altura y otra cosa son las barbaridades que me dijiste. Me dijiste ‘sos muy mala persona’”.

“Yo no soy agresiva. ¿En serio querés hablar de lo que dijimos en off? Voy a ver a mi papá que está en terapia intensiva”, cerró Virginia, quien decidió cortar sorpresivame la llamada sin despedirse del equipo.

¡Qué momento!