Sergio Romero cerró este martes su ciclo en Boca y no esquivó el tema: el arquero contó cuál fue el episodio que determinó su salida del club. En su último día en el predio de Ezeiza, Chiquito repasó su paso por el Xeneize y reveló que la pelea con un hincha en la Bombonera, tras la derrota ante River el 21 de septiembre de 2024, fue “la sentencia” para su continuidad.

Sin vueltas, el exarquero de la Selección argentina admitió: “Por una desgracia un día se me fue la cabeza con un plateista, fue la sentencia para mí en este club. Todos somos seres humanos, tenemos situaciones que sabemos sobrellevar y otras no, ese día no supe sobrellevar la situación, pero siempre traté de dar lo mejor por Boca”.

Días atrás, en su cuenta de Instagram, el futbolista posteó su última foto en medio de un entrenamiento en Boca. Allí, Eliana Guercio le dedicó un dulce comentario: “Sos el pibe más genial del mundo, de este mundo y de todos los q puedan existir. Te admiro SIEMPRE. Gracias por enseñarme que la vida es otra cosa. Te amo con todo mi corazón”.

El mensaje de Eliana Guercio en el Instagram de Chiquito Romero.

El agradecimiento de Chiquito y su futuro en Argentinos Juniors

Lejos de rencores, Romero se mostró agradecido con el club, los hinchas y el presidente Juan Román Riquelme, a quien definió como “un amigo”.

Sergio "Chiquito" Romero. (Foto: sergioromero/IG)

El arquero, que llegó a Boca en 2022, ya tiene nuevo destino: seguirá su carrera en Argentinos Juniors, club que salió a buscar un reemplazo tras la grave lesión de Diego “Ruso” Rodríguez.

El comunicado oficial de Boca

El club se expresó sobre la salida del arquero:

“El Club Atlético Boca Juniors comunica que el jugador Sergio Romero ha firmado la rescisión del contrato que lo vinculaba con la Institución. Le agradecemos por su etapa en el Club y le deseamos muchos éxitos en sus futuros desafíos”.