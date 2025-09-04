La histórica pelea entre Eliana Guercio y Ximena Capristo, que comenzó hace 20 años, volvió a encenderse con fuerza.

Recientemente, la panelista de SQP reveló que el motivo del conflicto fue que Guercio habría lastimado a Silvina Luna al involucrarse con el hombre con el que la modelo rosarina estaba saliendo.

La respuesta de Eliana no tardó en llegar: furiosa, recurrió a su cuenta de Instagram y lanzó una serie de filosos posteos para desmentir a Capristo.

“No discutas sobre verdades con adictos a las mentiras”, publicó la panelista de A la Barbarossa y esposa del arquero Sergio “Chiquito” Romero.

Y agregó: “El tiempo desnuda verdades”.

Además de contextualizar los hechos con un escándalo retro, del día que le dio una cachetada a Marcelo Polino en Intrusos por tratarla de “gato”.

QUÉ DIJO XIMENA CAPRISTO SOBRE ELIANA GUERCIO

“Eliana era mi amiga, pero le hizo una mala jugada a una amiga mía. Le cagó el novio”, dijo Capristo, inicialmente, sin nombrar a Luna hasta que su nombre salió a la luz.

“Él era famoso, cantante, empresario. Muy conocido. No era el novio de mi amiga, pero estaban empezando a salir”, continuó Ximena.

Y puntualizó: “Ellas dos se pelean y todo queda mal. Nuestra relación ahí también se rompió”.

Con el nombre puesto por Majo Martino y Yanina Latorre sobre la mesa, Ximena prosiguió: “La amiga en cuestión era Silvina Luna. Silvina después recompuso con todo el mundo. Ella siempre fue más buena que yo”.

Recordando algunas de las feroces peleas mediáticas con Eliana, como el cachetazo de Guercio a Marcelo Polino en Intrusos por sugerir que ella era “gato”.

Capristo evocó el día que la exvedette la atacó con un discurso xenofóbico: “Guercio me dijo que yo era una ‘negra boliviana’. Eso fue en Intrusos”.

