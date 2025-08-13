En los últimos días, Eliana Guercio sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje contundente en redes sociales, relatando una mala experiencia que atravesó tras someterse a un tratamiento estético.

La panelista de Gran Hermano decidió exponer su caso con el objetivo de prevenir que otras personas pasen por una situación similar, insistiendo en la importancia de informarse antes de confiar en cualquier profesional.

“Quiero que mi experiencia sirva de advertencia. No quiero que nadie más viva un momento tan incómodo como el que me tocó pasar”, expresó en su publicación.

Eliana Guercio publicó un misterioso posteo sobre su estado y hay preocupación | Créditos: Instagram @estefaniaberardi

Guercio remarcó que las apariencias pueden ser engañosas y que, en su caso, se dejó llevar por la supuesta reputación en redes sociales. “No se fíen de la cantidad de seguidores ni de la presencia de famosas. Yo mismaaí caí en esa trampa”, reconoció.

ELIANA GUERCIO ADVIRTIÓ POR UN TRATAMIENTO ESTÉTICO

La panelista contó que, en un principio, le aseguraron que el resultado sería el esperado. Sin embargo, una vez realizado el procedimiento, comenzaron a modificar las explicaciones y a relativizar el resultado.

Si bien aclaró que su salud general no está comprometida, Guercio admitió haber sufrido reacciones adversas que, por ahora, solo afectan su aspecto físico. “¡Sí, estoy bien de salud! Gracias a todos los que se preocuparon. Es algo estético, por el momento”, subrayó.