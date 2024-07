La incorporación de Virginia Demo a Legalmente Rubia en reemplazo de Costa provocó una lapidaria opinión previa de Aníbal Pachano, y la ex Gran Hermano 2023 le respondió fuerte después de su debut en el teatro Liceo.

“Esto es un claro ejemplo de una persona que no está preparada en el teatro. ¿Qué sabe esta chica? Es divina, hace stand up. Igual, me aburrí con el stand up que vi”, fulminó el hombre de la galera.

Luego relativizó su crítica: “Es muy simpática. Ojalá, ojalá que le vaya bomba”.

Virginia Demo en la alfombra azul de Gran Hermano (Foto: Movilpress)

“Lo de Costa no lo sé, porque no tengo idea de cuál fue el motivo. Y con respecto a esta chica no tengo la menor idea de qué hace”, se sinceró en una nota con Intrusos.

Foto: Captura de Instagram Stories (@holasoylaurita) Por: Fabiana Lopez

Ahí reflexionó: “Hay como una hermanitis dando vuelta. Ojalá que puedan demostrar que saben hacer cosas. Porque si no, es ocupar un espacio que hoy lo está ocupando Georgina Tirotta que es una grosa. (…) Estamos hablando de una artista”.

“Hay como un mambo con los productores en el cuentito de los influencers, que además de ser influencer tienen que ser talentosos. Hasta ahora han demostrado pocos el talento”, cerró Aníbal Pachano sobre Virginia Demo.

LA HONESTA RESPUESTA DE VIRGINIA DEMO A ANÍBAL PACHANO

Virginia Demo salió al cruce de las críticas letales de Aníbal Pachano.

En coincidencia con Pachano, Virginia halagó a Tirotta, la coreógrafa que hizo el rol de Paulette cuando renunció Costa: “Georgina es una capa. Yo no lo vi con Costa, cuando vine estaba Giorgi, es una genia es súper completa. Yo dije, wow, si tengo que hacer eso olvídate”.

Virginia Demo confesó: “Obviamente lo adaptaron, no a mí, sino también a una persona porque yo no canto, no bailo. Hablo, nada más”.

“El prejuicio está, está bien y es lógico que haya un montón de artistas que podrían estar acá, que tienen una trayectoria. Pero me eligieron a mí, y yo no iba a decir que no porque no tengo trayectoria en comedia musical”.

“Hace 15 años que hago stand-up, hice unipersonales. O sea, tengo escenario en eso. Tal vez no era conocida, por eso entré a Gran Hermano, para que me conozcan y poder vivir lo que me gusta”.

“Lo que le digo es que me convocaron y dije que sí. No me iba a perder la oportunidad porque hay otras personas, que seguro hay un montón de gente que lo pueda hacer mejor. Pero me convocaron a mí, y yo lo voy a hacer muy bien. Hoy por suerte salió muy lindo, sé que va a salir muchísimo mejor”, sentenció Virginia Demo en reacción a Aníbal Pachano.