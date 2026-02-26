El brownie de Germán Martitegui se apoya en una premisa muy concreta: respetar proporciones y el tiempo de cocción. No es una receta improvisada ni admite descuidos con el horno. El equilibrio entre manteca y chocolate, el batido justo de los huevos y el control del calor son los puntos que garantizan ese interior húmedo que no se convierte en bloque seco al día siguiente.

La preparación, difundida en una versión que rescata enseñanzas del chef, demuestra que con ingredientes accesibles se puede lograr un resultado profesional cocinando un brownie. La clave está en derretir correctamente el chocolate, integrar sin sobremezclar y retirar del horno en el punto justo, entendiendo que el calor residual termina de cocinar el centro.

Otro detalle importante es no sobrebatir una vez incorporada la harina. Si se trabaja de más la mezcla, el brownie pierde esa textura densa y húmeda característica y se vuelve más aireado, parecido a una torta. También conviene usar un molde no demasiado grande para que conserve altura y lograr esa capa superior levemente crocante que contrasta con el interior intenso y lleno de chocolate.

Germán Martitegui, uno de los cocineros más conocidos de Argentina. Foto: Instagram

Ingredientes para el brownie

200 g de manteca

200 g de chocolate para derretir

4 huevos

1 taza y ⅓ de azúcar

2 cucharaditas de esencia de vainilla

1 taza y ¼ de harina

1 cucharadita de sal

Chocolate picado (amargo, con leche y blanco)

Nueces, a gusto

Brownie, uno de los postres más buscados en Argentina. Foto: Freepik

Procedimiento

Derretir la manteca junto con el chocolate a baño maría, mezclando hasta obtener una preparación lisa y brillante. Batir los huevos con el azúcar hasta que aclaren y se vuelvan espumosos. Incorporar la esencia de vainilla. Integrar la mezcla de chocolate con la de huevos con movimientos envolventes. Agregar la harina y la sal tamizadas, mezclando sin trabajar de más. Incorporar trozos de chocolate y nueces picadas. Volcar en una fuente enmantecada y llevar a horno precalentado a 200°C durante 5 minutos. Bajar la temperatura a 180°C (o 160°C si el horno es fuerte) y continuar la cocción hasta que el centro quede húmedo. Retirar apenas esté listo, ya que continúa cocinándose fuera del horno.

