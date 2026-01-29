Capas suaves, crema liviana, frutos secos, merengue y dulce de leche: la Torta Balcarce es uno de esos clásicos de la pastelería argentina que nunca pasan de moda y que siguen funcionando igual de bien en una merienda especial, un cumpleaños o una sobremesa larga.

Nacida en la ciudad bonaerense que le da nombre, esta torta se caracteriza por su equilibrio: no es empalagosa, combina distintas texturas y permite prepararla con anticipación, algo clave cuando se trata de organizar una reunión sin estar a las corridas. Con un buen pionono, una crema bien montada y un armado prolijo, el resultado está garantizado.

Ingredientes para la Torta Balcarce

Para el pionono

5 huevos.

75 g de azúcar.

75 g de harina 0000.

30 g de miel.

Una cdta de esencia de vainilla.

Para el relleno

500 cc de crema de leche.

4 cdas de azúcar.

3 cdas de esencia de vainilla.

4 g de gelatina sin sabor.

20 cc de agua a temperatura ambiente.

60 g de nueces picadas.

100 g de dulce de batata cortado en cubitos.

30 g de merengue seco.

400 g de dulce de leche.

Para la cobertura

100 cc de crema de leche para batir.

Una cda de azúcar.

Una cda de esencia de vainilla.

70 g de merengue seco.

Cacao amargo y coco rallado para decorar.

El dulce de leche, un ingrediente fundamental de la Torta Balcarce. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Para el pionono

Colocar los huevos en una batidora y empezar batiendo a velocidad media. Añadir el azúcar en forma de lluvia y luego miel en forma de hilo. Añadir la esencia de vainilla. Batir hasta que la preparación quede bien espumosa y a punto letra. Agregar la harina tamizada e ir integrando con movimientos envolventes. Enmantecar tres moldes desmontables redondos de 22 cm y forrar la base y el borde con papel manteca para que no se pegue. Repetir tres veces para tener las tres capas de pionono. Llevar a un horno precalentado a 180° durante 12 minutos. Es una cocción rápida y si se sobrecocina se seca.

Para el relleno

Para darle más consistencia al relleno, comenzar hidratando con agua la gelatina sin sabor mientras se monta la crema de leche. Esta receta lleva crema batida tanto en el relleno como en la cobertura, así que para simplificar los pasos sumar las cantidades (500 cc para el relleno y 100 cc para la cobertura). Montar la crema a punto chantilly con las 4 cdas de azúcar y la cdta de esencia de vainilla. Separar una pequeña parte para cubrir el postre y llevar a frío. A la crema restante añadir nueces picadas y dulce de batata. Agregarle una cda del relleno de crema a la gelatina sin sabor para equiparar densidades y agregarla al relleno también en movimientos envolventes. Triturar ligeramente con las manos 30 g de merengue y también añadir a la crema. Integrar y reservar.

Para el armado

Tomar un disco de pionono y untar con la mitad del dulce de leche y una capa del relleno de crema. Repetir la operación con cada disco y forrar la torta con la crema chantilly fría. Decorar con merenguitos, cacao amargo y coco rallado.

