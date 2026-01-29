Capas suaves, crema liviana, frutos secos, merengue y dulce de leche: la Torta Balcarce es uno de esos clásicos de la pastelería argentina que nunca pasan de moda y que siguen funcionando igual de bien en una merienda especial, un cumpleaños o una sobremesa larga.
Nacida en la ciudad bonaerense que le da nombre, esta torta se caracteriza por su equilibrio: no es empalagosa, combina distintas texturas y permite prepararla con anticipación, algo clave cuando se trata de organizar una reunión sin estar a las corridas. Con un buen pionono, una crema bien montada y un armado prolijo, el resultado está garantizado.
Ingredientes para la Torta Balcarce
Para el pionono
- 5 huevos.
- 75 g de azúcar.
- 75 g de harina 0000.
- 30 g de miel.
- Una cdta de esencia de vainilla.
Para el relleno
- 500 cc de crema de leche.
- 4 cdas de azúcar.
- 3 cdas de esencia de vainilla.
- 4 g de gelatina sin sabor.
- 20 cc de agua a temperatura ambiente.
- 60 g de nueces picadas.
- 100 g de dulce de batata cortado en cubitos.
- 30 g de merengue seco.
- 400 g de dulce de leche.
Para la cobertura
- 100 cc de crema de leche para batir.
- Una cda de azúcar.
- Una cda de esencia de vainilla.
- 70 g de merengue seco.
- Cacao amargo y coco rallado para decorar.
Procedimiento
Para el pionono
- Colocar los huevos en una batidora y empezar batiendo a velocidad media.
- Añadir el azúcar en forma de lluvia y luego miel en forma de hilo.
- Añadir la esencia de vainilla. Batir hasta que la preparación quede bien espumosa y a punto letra.
- Agregar la harina tamizada e ir integrando con movimientos envolventes.
- Enmantecar tres moldes desmontables redondos de 22 cm y forrar la base y el borde con papel manteca para que no se pegue.
- Repetir tres veces para tener las tres capas de pionono.
- Llevar a un horno precalentado a 180° durante 12 minutos. Es una cocción rápida y si se sobrecocina se seca.
Para el relleno
- Para darle más consistencia al relleno, comenzar hidratando con agua la gelatina sin sabor mientras se monta la crema de leche.
- Esta receta lleva crema batida tanto en el relleno como en la cobertura, así que para simplificar los pasos sumar las cantidades (500 cc para el relleno y 100 cc para la cobertura).
- Montar la crema a punto chantilly con las 4 cdas de azúcar y la cdta de esencia de vainilla.
- Separar una pequeña parte para cubrir el postre y llevar a frío.
- A la crema restante añadir nueces picadas y dulce de batata.
- Agregarle una cda del relleno de crema a la gelatina sin sabor para equiparar densidades y agregarla al relleno también en movimientos envolventes.
- Triturar ligeramente con las manos 30 g de merengue y también añadir a la crema.
- Integrar y reservar.
Para el armado
- Tomar un disco de pionono y untar con la mitad del dulce de leche y una capa del relleno de crema.
- Repetir la operación con cada disco y forrar la torta con la crema chantilly fría.
- Decorar con merenguitos, cacao amargo y coco rallado.
