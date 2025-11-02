La torta Rogel es uno de los máximos exponentes de la pastelería argentina. La clave de su éxito reside en el equilibrio perfecto entre sus múltiples capas finas y crocantes, el generoso relleno de dulce de leche y la corona de merengue italiano.

Para replicar esta joya de la repostería en casa, el secreto está en el paso a paso de su masa, que utiliza crema de leche en su preparación. Además, dominar el punto del merengue italiano es fundamental para lograr la terminación soñada.

Ingredientes para torta rogel

Para la masa

Crema de leche 1l.

Harina 0000 1k.

Sal c/n.

Para merengue italiano

Clara de huevo 200g.

Azúcar común 400g.

Agua (hasta que se moje el azúcar).

Tuille de dulce de leche

Dulce de leche 300g

Azúcar impalpable 300g

Almidón de maíz 80g

Torta Rogel. Foto: Cucinare.TV.

Procedimiento

Para la masa

Mezclar y amasar los ingredientes. Separar en bollos, estirar con palote, pinchar con tenedor. Hornear hasta que estén cocidos.

Para merengue italiano

Hacer un almíbar con el azúcar a punto bolita suave. Batir las claras. Cuando espumen agregar en forma de hilo el almíbar. Batir hasta que esté firme y el bowl de la batidora esté a temperatura ambiente.

Tuille de dulce de leche

Tamizar los secos y mezclarlo con el dulce de leche Espatulear como si fuera una tuille en una placa siliconada con la ayuda de una cuchara y cocinar en el horno a 140 grados (10 minutos).

