El futbolista Diego Mendoza quedó en el ojo de la tormenta después de ventilar detalles privados de su relación con la China Ansa, periodista de Telefe, durante una entrevista en el ciclo Citados de Infobae. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y en las redes sociales lo destrozaron por exponer la intimidad de la pareja.

El exfutbolista relató cómo conoció a la conductora en plena pandemia, cuando jugaba en Ibiza y no podía viajar a la Argentina. “Fue por videollamada. Estaba encerrado y la conocí mediante Fernando Carlos, que trabaja con ella. Fue medio casualidad, porque él me estaba mandando un video y apareció la China por atrás”, recordó Mendoza.

China Ansa y Diego Mendoza (Foto: Instagram @chinitaansa)

Según contó, el primer contacto fue a través de Instagram y, al principio, solo hablaron como amigos. “Ella, como periodista, me preguntaba sobre la pandemia y ahí dije ‘ya está, si no sé la información se la invento’”, bromeó. Con el correr de los días, la relación se volvió más cercana y establecieron una rutina de videollamadas, ya que la cuarentena les impedía verse en persona.

LA PAREJA DE LA CHINA ANSA CONTO CÓMO FUERON SUS SIETE MESES DE VIDEOLLAMADAS Y GENERÓ POLÉMICA

Mendoza explicó que durante esos meses solo veía a la China Ansa “del pecho para arriba”, tanto en el noticiero como en las videollamadas. “Fue rarísimo, y fueron siete meses así”, aseguró.

En la entrevista, el exjugador fue más allá y reveló detalles de la intimidad de la pareja. “Yo la quería conocer, porque la veía del pecho para arriba. Yo decía ‘mostrame un culo’, algo. Porque en el Instagram ella era muy periodista. No tenía ni una foto en malla, porque una foto en malla baja la tensión. Y ella ‘no, no, no’, pero acá me vengo a defender porque sí hubo del lado de ella, hacia mí”, lanzó Mendoza.

El relato siguió con una anécdota sobre una videollamada hot que terminó mal por problemas de conexión. “Cuando finalmente accedió, se le cortó la señal de wifi. Después me mandó fotos, pero tampoco podía abrirlas. Me acuerdo que estaba tomando mate y llega la foto, la abro y se veía borrosa, no cargaba. Entonces empecé a comprar datos, después llega un video y me decía si quería seguir, eran otros tantos euros de datos. Fue el culo más caro de mi vida. Fue lo más caro que pagué para poder ver eso. Estoy hablando de 500 euros”, contó entre risas.

DIEGO MENDOZA HABLÓ SOBE LA INTIMIDAD EN EL INICIO DE LA RELACIÓN CON LA CHINA ANSA Y GENERÓ POLÉMICA Y DURAS CRÍTICAS

Sobre el vínculo con la periodista, Mendoza reflexionó: “Fueron esos siete meses de videollamadas donde los dos fuimos libres en contarnos lo peor del otro, los miedos del otro, en ser transparentes, porque por ahí pasa que muchas veces vos entrás a una relación y entrás con lo más lindo”.

Sin embargo, el recorte de la entrevista se viralizó rápidamente y los usuarios de las redes sociales no tardaron en cuestionar la actitud del exfutbolista. “¿Por qué la denigra así?”; “Qué ordinario todo”; “Qué desagradable”; “Todo bien, pero hay cosas que tenés que guardarte nomás para la pareja”; “Qué horror que ventilen algo así”, fueron algunos de los comentarios más repetidos.

