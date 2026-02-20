Benedicto, el hijo de Wanda Nara y Maxi López, cumplió 14 años y su día estuvo marcado por una lluvia de mensajes, fotos y recuerdos que reflejaron el lugar central que ocupa en su familia ensamblada.

Fiel usuaria a las redes sociales, Wanda apeló a la nostalgia y compartió una tierna foto de Benedicto cuando era pequeño. Junto a la imagen, le dedicó un mensaje cargado de amor: “Feliz cumple Bene, gracias por ser tan buen hijo y hermano. Solo pido que Dios siempre te proteja y puedas cumplir tus sueños. Sos mi vida, mamá siempre te va a cuidar y acompañar. Te amo con toda mi alma”, escribió a corazón abierto. Pero eso no fue todo. La empresaria también publicó emotivos videos familiares.

Por su parte, Maxi eligió una selfie actual junto a su hijo para homenajearlo con un mensaje breve, pero significativo: “Feliz cumpleaños Benchu”, escribió en la postal. La imagen mostró a padre e hijo sonrientes, reflejando cercanía y orgullo en esta nueva etapa del adolescente.

El festejo también contó con la presencia activa de su hermano mayor, Valentino López, quien compartió una foto del momento en que Benedicto soplaba las velitas y cortaba la torta, evidenciando la unión entre los hermanos. Los saludos de la abuela, la pareja actual de Maxi y hasta la novia de Valentino completaron el cuadro de una celebración familiar amplia y afectuosa.

WANDA NARA VOLVIÓ A PUBLICAR UNA FOTO CON GUIDO, EL HERMANO DE MAURO ICARDI, Y REAVIVÓ LA POLÉMICA

Luego de haber dado que hablar con sus publicaciones en las redes sociales, Wanda Nara volvió a sorprender con un posteo que no pasó inadvertido donde se ve a su exyerno, Guido Icardi, en un evento familiar e íntimo.

La conductora de MasterChef Celebrity publicó en sus historias de Instagram una foto por el cumpleaños de Benedicto, uno de los hijos que tiene con Maxi López, con quien también tiene a Valentino y Constantino; en la que está rodeada de afectos en una celebración al aire libre.

Pero lo que más llamó la atención fue la presencia de Guido, el hermano de Mauro Icardi. En la imagen se pudo ver que también fueron parte de la celebración Maxi con sus hijos, Martín Migueles -pareja de Wanda- y el padre de la empresaria, Andrés Nara.

La inclusión de Guido en el posteo generó inmediato revuelo, ya que se da en un contexto de fuerte exposición mediática sobre la relación entre Wanda y Mauro, y después de las repercusiones que tuvo su nota a Intrusos.

