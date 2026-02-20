Benedicto López, el hijo menor de Wanda Nara y Maxi López, cumplió 14 años este 20 de febrero y lo celebró rodeado de su familia en una cena íntima.

Pero uno de los gestos que más llamó la atención en las redes fue el saludo especial de Daniela Christiansson, la pareja de Maxi, que eligió homenajearlo con un collage de fotos inéditas.

En sus historias de Instagram, la modelo sueca publicó imágenes nunca antes vistas donde se la ve jugando y compartiendo momentos divertidos con Benedicto cuando era chico. Así, dejó en claro el fuerte lazo que los une desde la infancia y el cariño que supo construir con los hijos de Maxi.

Daniela Christiansson saludó a Benedicto López. (Foto: @danielachristiansson) Por: Fernando Gatti

Desde que Maxi López y Wanda Nara lograron recomponer su relación tras años de conflictos, el exfutbolista y su actual pareja se animaron a mostrar en redes el vínculo familiar que ella forjó con los tres hijos de él. Las fotos de Daniela con Benedicto son una muestra más de esa cercanía y del clima de armonía que reina hoy en la familia.

Una cena familiar y la presencia que sorprendió a todos

La celebración de Benedicto incluyó una cena íntima organizada por Wanda, en la que estuvieron presentes su mamá, su papá, sus hermanos y sus abuelos. Pero hubo un invitado que no pasó desapercibido: Guido Icardi, hermano de Mauro Icardi.

El posteo de Guido Icardi para provocar a su hermano Mauro (Foto: Instagram @guidoicardi)

Guido, que recientemente apareció en televisión hablando de la interna familiar y de la relación de su hermano con su expareja y China Suárez, compartió la mesa con Martín Migueles (actual pareja de Wanda), Andrés Nara (padre de la mediática y uno de los mayores detractores de Mauro), Maxi López y los tres hijos mayores de Wanda y Maxi.

La presencia de Guido Icardi en el festejo familiar llamó la atención, sobre todo porque Benedicto cumple años apenas un día después que Mauro. Mientras tanto, el delantero del Galatasaray celebró su cumpleaños en Turquía junto a su club y la China Suárez, lejos de los escándalos que siguen dando que hablar en Argentina.

Un cumpleaños lleno de gestos y fotos para el recuerdo

El cumpleaños de Benedicto López dejó postales familiares, saludos en redes y un mensaje muy especial de Daniela Christiansson, que eligió mostrar el costado más tierno de su relación con el adolescente.

La intimidad del festejo de cumpleaños de Benedicto López (Video: @officialbenedictolopez99)

Las imágenes inéditas y el clima de armonía familiar marcaron una celebración distinta, en la que el cariño y la unión fueron protagonistas.