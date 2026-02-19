Ayelén Paleo sorprendió con un contundente mensaje contra Carmen Barbieri en sus redes sociales el día de su cumpleaños número 35.

La exvedette, recordada por el escándalo que marcó la separación definitiva entre la actriz y Santiago Bal, habló de más de 15 años de hostigamiento, difamación e injurias en un contexto que definió como “violencia mediática y de género”.

“Hoy cumplo 35 años”, comenzó escribiendo Paleo en su cuenta oficial de Instagram. Lejos de un mensaje festivo, la actriz eligió una fecha significativa para realizar un descargo profundo sobre el impacto que, según sus palabras, tuvieron las acusaciones y versiones que circularon sobre su vida privada.

EL FUERTE DESCARGO DE AYELÉN PALEO CONTRA CARMEN BARBIERI EN SU CUMPLEAÑOS

En el posteo que publicó en su cuenta de Instagram, Ayelén Paleo aseguró que desde hace más de una década atraviesa situaciones de hostigamiento y calumnias que afectaron su vida personal, su trabajo, su salud emocional y su imagen pública.

“Esto afectó mi vida personal, mi trabajo, mi salud emocional, mi nombre y mi imagen”, expresó. También reveló que en su momento optó por el silencio y por alejarse del medio: “Elegí el silencio. Me alejé. Cambié mi vida. Pero no alcanzó”.

Sin mencionar directamente a Carmen Barbieri pero con un video en el que se ven imágenes y videos de la conductora, la publicación fue interpretada como una embestida contra la capocómica, con quien mantiene un histórico enfrentamiento desde el escándalo mediático que involucró a Santiago Bal.

DENUNCIA, ANIVERSARIO Y UN MENSAJE QUE REAVIVA LA POLÉMICA

Ayelen Paleo fue concreta sobre acciones legales contra Carmen Barbieri: “Hoy decido hablar. Acudí a la justicia. Confío en la Fiscalia N° 20 y en el Dr. Juan Ernesto Rozas. Por mi nombre. Por mi imagen. Por mi vida. Voy a avanzar hasta las últimas consecuencias. Nada me va a detener”.

“Este es un autorregalo. Para recordarme lo fuerte que fui y lo fuerte que sigo siendo, a pesar de todo. Para no olvidar todo lo que atravesé. Y para nunca más volver a callar”, cerró Paleo.

