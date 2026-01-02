En medio del feliz presente que atraviesan Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi, en El Diario de Mariana soltaron una bomba que dejó a todos con la boca abierta: el futbolista le habría prometido casamiento a la actriz durante la cena de Año Nuevo.

En el programa que conduce Mariana Fabbiani por América, los panelistas reconstruyeron el minuto a minuto de lo que habría pasado en ese restaurante top de Turquía, donde la pareja recibió el 2026.

“Vimos a un Mauro Icardi con la China cenando en un restaurante. ¿Hubo reproches en esa cena? No, pero tengo información de que más que reproche, hubo una promesa”, lanzaron al aire, generando máxima expectativa.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

“Después de las 12 de la noche, cuando ya estaban brindando en este restaurante muy paquete de Estambul, el señor Mauro Icardi mirándole a los ojos a la China le dijo: ‘te prometo que este año… ¡hay casamiento!’”, agregaron.

Cuando desde el programa preguntaron dónde sería, la respuesta fue tan glamorosa como polémica: “En Estambul. En el Bósforo. Podés ir navegando por el Bósforo”.

“Vimos a un Mauro Icardi con la China cenando en un restaurante. ¿Hubo reproches en esa cena? No, pero tengo información de que más que reproche, hubo una promesa”.

“Hace un par de días le dio una joya muy importante, un reloj y un anillo. Para mí es como un antes, una especie de compromiso”, añadieron.

Y cerraron sobre la situación civil de Icardi con Wanda Nara: “Mauro, obviamente, está esperando su divorcio, que en los próximos días ya estaría. Cree que ya sale la sentencia”.

“Mauro, obviamente, está esperando su divorcio, que en los próximos días ya estaría. Cree que ya sale la sentencia”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA CONFESIÓN MÁS ÍNTIMA DE LA CHINA SUÁREZ SOBRE MAURO ICARDI: “LLEGÓ A ABRAZARME CUANDO ESTABA ROTA”

Eugenina “la China” Suárez volvió a ser tendencia y, esta vez, no fue por un escándalo sino por una declaración de amor que derritió Instagram. La actriz y cantante compartió en sus historias una foto súper íntima junto a Mauro Icardi, en la que se los ve abrazados, sonrientes y brindando, y la acompañó con un texto que dejó en claro lo fuerte que está viviendo este romance.

La imagen, en blanco y negro y con un clima de celebración, muestra a la pareja muy pegada, con gestos de complicidad y felicidad.

Pero lo que más impactó fue el mensaje que escribió la China sobre la postal: “Feliz 2026 a mi todo. El hombre que llegó a abrazarme, rota, a amarme como nunca me habían amado“, comenzó diciendo Eugenia en un posteo que compartió en Instagram Stories.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa)

“Feliz año a quien se ríe conmigo 24 horas, a quien me observa y acompaña. Nadie jamás te hará sombra”, agregó. Y cerró, a corazón abierto: “Nunca podré poner en palabras el amor que siento por vos”.